İSTANBUL, (DHA)- TEKNOSA, oyun dünyasının bir araya geldiği Intel Gamer Days'i bu yıl Türkiye'de 5'inci kez oyuncularla buluşturacağını duyurdu. 24 Ağustos'ta başlayan ve 13 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında kullanıcılar, seçili Intel işlemcili oyun bilgisayarlarında avantajlı fiyatlardan yararlanırken iki yeni oyunu içeren özel oyun paketinden faydalanma fırsatı yakalıyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Intel'in oyun ve performans tutkunlarını bir araya getiren etkinliği Intel Gamer Days'e özel fırsatlar sunuyor. 24 Ağustos'ta başlayan ve 13 Eylül'e kadar devam edecek kampanya süresince, teknosa.com üzerindeki özel kampanya sayfasında seçili Intel işlemcili masaüstü ve dizüstü oyun bilgisayarları avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

SEÇİLİ BİLGİSAYARDA İKİ YENİ OYUN HEDİYE

Kampanya döneminde seçili Intel işlemcili bilgisayarlardan birini satın alan oyuncuların, oyun dünyasının merakla beklediği iki yeni yapıma ücretsiz sahip olma fırsatı yakaladığı kaydedildi. Unreal Engine 5 teknolojisiyle yeniden tasarlanan ve 12 Şubat 2027'de çıkması planlanan Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Lara Croft'un ilk macerasını modern grafiklerle sunuyor. Star Wars: Galactic Racer ise Yıldız Savaşları evreninde Yeni Cumhuriyet döneminde geçen, Unreal Engine 5 ile geliştirilen aksiyon dolu bir yarış oyunu ve 6 Ekim'de yayınlanacak.

Kampanya dahilinde bilgisayar alan kullanıcılar, Teknosa tarafından iletilecek özel kampanya kodlarını softwareoffer.intel.com adresinde ücretsiz hesap oluşturarak aktive edebilecek. Oyun paketinden yararlanabilmek için kampanya kodunun 31 Ekim tarihine kadar sistem üzerinden aktive edilmesi gerekiyor.

INTEL GAMER DAYS'E ÖZEL ÇEKİLİŞ

Teknosa, Intel Gamer Days'e özel bir çekiliş de düzenliyor. 29 Ağustos - 13 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelindeki Teknosa mağazalarından, teknosa.com üzerinden veya Teknosa'nın ücretsiz mobil uygulamasından Teknosa satıcılı Intel işlemcili Notebook, All-in-One ve Masaüstü bilgisayar satın alan bireysel kullanıcılar çekilişe katılabilecek. Her 10.000 TL ve katları tutarındaki alışveriş için 1 çekiliş hakkı verilecek. Aynı tarihlerde yapılan alışverişle birlikte Full Destek Paketi veya TeknoGaranti hizmeti satın alan katılımcılar ise 1 çekiliş hakkı daha kazanacak.

Çekiliş sonucunda 3 kişi Excalibur G915.240H-DQ70A-C Oyuncu Bilgisayarı kazanacak. Stoklarla sınırlı kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye Intel Gamer Days | Teknosa üzerinden ulaşılabiliyor.

ÇEKİLİŞE İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME

Marka, yasal bilgilendirmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. adına MPİ'nin 25.08.2026 tarih ve E-40453693-255.01.02-95624 sayılı izni ile Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir. Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi çalışanları, Hedef Çekiliş ve Organizasyon Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler düzenlenen piyango ve yarışmalara katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. İkramiyeye konu olan eşya ve /veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.'