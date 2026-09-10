Ercan ATA-Mikail KARAMAN/ANKARA,(DHA)-TÜRKİYE Satranç Federasyonu'nun (TSF) Ankara'da yapılan 11'inci Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Enes Efendioğlu başkan seçildi.

TSF eski başkanı Fethi Apaydın'ın yönetim kurulunun aldığı karar ile 11'inci Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Enes Efendioğlu'nun tek aday olarak girdiği seçimde önceki yönetimin; yönetim kurulu, denetleme kurulu ve mali raporları ibra edildi. Genel kurula 192 delegeden 145'i katıldı. 145 delegeden 131'inin oyunu alan Efendioğlu, Türkiye Satranç Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Genel kurulda 14 oy ise geçersiz sayıldı.

2 yıl boyunca TSF'nin başkanlığını yürütecek olan başkan Enes Efendioğlu'nun yönetiminde şu isimler yer aldı;

Alper Efe Ataman, Arda Can Çeken, Melodi Dinçel, Özgür Kumral, Serkan Akarsu, Ozan Özkaya, Cesur Küçük, Gürkan Aydeniz, Abdülkerim Oğuzhan Alkan, Orkun Güzel.

'VERİMLİ VE FAYDALI ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ'

TSF Başkanı Efendioğlu, seçim sonunda yapığı açıklamada, satrancın birçok yaş grubuna hitap eden ve Türkiye'de çok önemli bir spor branşı olduğunu belirterek, 'Bu zamana kadar da bakanlığımızın destekleriyle, Satranç Federasyonu'nun hayata geçirdiği çokça çalışma, çokça proje olmuştur. Bundan sonraki süreçte federasyon başkanı olarak çalışmalarımızı yakinen takip ediyor olacağız. Türkiye'de 1,8 milyon lisanslı satranç oyuncusu ile Türkiye'nin en büyük lisanslı sporcu havuzuna sahip federasyondan bahsediyoruz. Gençlerimiz için, çocuklarımız için tabii satranç sporu sadece bir spor olma ötesinde, aynı zamanda onların ruh sağlığını, beden sağlığını koruma açısından çok önemli bir spor. Bu bağlamda biz çalışmalarımızı iyi bir yönetim ekibiyle, iyi bir stratejik planla sürdürüyor olacağız. Hem satranç sporuna, hem Türk sporuna verdikleri desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dönem verimli ve faydalı çalışmalar yapacağız. Nice dünya şampiyonları çıkartacağız. İyi bir eylem planı hazırladık. Farklı bir yaklaşım olarak bütün delegelerimize, delege kayıtları olurken bundan sonraki 2 sene içerisinde hangi faaliyetleri, hangi eylemleri yapacağımızı anlattığımız bir eylem planı dağıttık. Bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde bu eylem planının her bir adımını hayata geçirmek için çalışıyor olacağız' diye konuştu.

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