İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde yıllardır kulübün başını ağrıtan en önemli eski oyunculara borç dosyalarından Vernon Carey'nin alacağını çözüme kavuşturan Karşıyaka yönetimi camiaya ve sponsorlara çağrı yaptı. Takımda 2023-24 sezonunda forma giyip, FIBA kanalıyla kulüpten oynamadığı dönemi de kapsayan yaklaşık 1.5 milyon dolar almaya hak kazanan Carey'nin alacağını yarı yarıyadan fazla indirim yaptırarak taksitlendirerek çözen yeşil-kırmızılılar transfer yasağını açmak için dev bir adım attı. Ana sponsoru olmadan üçüncü sezonuna girmeye hazırlanan Türk basketbolunun ekol kulübünde yönetim, 'Şimdi tüm camiamızı ve sponsor adaylarımızı, bu mücadeleye inanan her bir neferimizi daha güçlü, daha inançlı ve daha kenetlenmiş bir şekilde kulübünün yanında durmaya davet ediyoruz' açıklamasını yaptı.

Karşıyaka yönetiminin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Geçmişten günümüze devrolan, kulübümüzün geleceğini ipotek altına alan ve hareket alanımızı kısıtlayan en ağır dosyalardan birini daha kararlılıkla çözüme kavuşturduk. Faizleriyle birlikte 1.466.337 Dolar seviyesine ulaşan Vernon Carey dosyası kapsamında, oyuncu menajerleri ve FIBA nezdinde Sayın Selim Çınar tarafından yürütülen yoğun ve disiplinli müzakereler neticesinde 725 bin 000 dolara indirilerek, anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüz, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kaynaklar sayesinde 425 bin dolar tutarındaki peşinat ödemesini gerçekleştirmiş; bu dosya kaynaklı transfer engeli resmen kaldırılmıştır. Bu anlaşma neticesinde ilk açıklanan tutara istinaden 741 bin 337 dolar (36 Milyon TL) tasarruf sağlanmıştır. Bu süreç, yalnızca finansal bir yükün hafifletilmesi değil; kulübümüzün itibarını, bağımsızlığını ve istikbalini koruma mücadelesidir. Engeller ne kadar büyük olursa olsun, bu armanın büyüklüğü ve sorumluluğu her şeyin üzerindedir. Bilinmelidir ki; kulübümüzü karamsarlığa sürüklemek isteyen hiçbir yük, bu camianın iradesinden daha güçlü değildir. Kulübümüzün önündeki engelleri tek tek kaldırmaya, armamızı hak ettiği seviyede temsil etmeye kararlıyız. Şimdi tüm camiamızı ve sponsor adaylarımızı, bu mücadeleye inanan her bir neferimizi daha güçlü, daha inançlı ve daha kenetlenmiş bir şekilde kulübünün yanında durmaya davet ediyoruz. Aşılmaz denilen yolları birlikte aştık, yine birlikte başaracağız. Dünyanın son semt hegemonyası, Burası KARŞIYAKA!'

İLK HAZIRLIK MAÇI MERSİN BASKET'LE

Antrenör Nenad Markovic yönetiminde 9 transferde kadrosunu yenileyen Karşıyaka yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Mersin Basket'le oynayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma 12 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak. İzmir temsilcisi ikinci maçında da 15 Eylül Salı günü saat 17.00'de ligdeki hemşerisi Aliağa Petkimspor'u yine evinde ağırlayacak. İki maç da taraftara kapalı olacak. Yeşil-kırmızılıların diğer özel maçlarının programı netleşmedi.