Bunlar da ilginizi çekebilir

Aziz Yıldırım: “Taraftardan özür diliyoruz; hakem adaletli olsaydı bu maçı kaybetmezdik”

Kader Sevinç: Türkiye artık Doğu ile Batı arasında seçim yapmaya çalışmıyor

Liverpool’dan şeflerimiz uluslararası jüride İngiltere'yi temsil etti

Zorlu ve heyecanlı sezon öncesi İzmir'in Sultanları kentteki sporseverlere voleybol şöleni yaşatacak. İzmir voleybolu adına önem taşıyan etkinliğin, 'Tek ruh, tek takım' anlayışı ile gerçekleştirileceği bildirildi. Karma takımlar, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda dostluk maçı oynayacak. Karşılaşmanın 19.30'da başlaması bekleniyor.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'ün 104'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehrin köklü kadın voleybol takımları dostluk maçında bir araya gelecek. Aras Kargo Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde oynanacak müsabaka 16 Eylül Çarşamba günü yapılacak. İzmir'deki kadın voleybol takımları karma ekiplerle sahaya çıkacak.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.