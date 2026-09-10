Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig'de 6 hafta sonunda 4 beraberlik ve 2 yenilgi alıp 4 puan toplayan Bodrum Futbol Kulübü cumartesi günü evinde oynayacağı Batman Petrolspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu. İlk galibiyetlerini almak için ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini belirten Eşer, 'Mağlup olduğumuz Mardin 1969 Spor maçında aslında iyi sinyaller aldık. Oyun felsefemizi oturtmaya başladık. Ancak yine pozisyonları sonuçlandırmada sıkıntılarımız oldu. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Transferin son günü hiç beklemediğimiz oyuncular gitmek istedi. Ali Habeşoğlu ve Pedro Brazao gitti, yerlerine oyuncular aldık. Ön taraftaki oyuncuların adaptasyonuyla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Oyuncular yeni yeni birbirlerini tanıyor. Bu sorunu da çözeceğiz' dedi.

Takımdaki alışma sürecinin tamamlanmasıyla iyi sonuçlar alacaklarına inandığını kaydeden genç teknik adam, 'Ben oyuncu grubuna çok inanıyorum ve onlara güveniyorum. Futbolcularımıza biraz zaman lazım. 30 kişi gittiğimiz kamptan şu anda 11-12 oyuncumuz kaldı. 16 oyuncumuz gitti, 17 futbolcu aldık. Uyum sorununu çözmeye çalışırken maçlarımız da devam ediyor. Lig uzun bir maraton. Bu uzun maratonda oyuncu grubuma sonuna kadar inanıyorum, hepsi bizim adımıza çok kıymetli. Gelecek bir galibiyetle bazı şeylerin kırılacağının, takımın özgüveninin daha yükseleceğinin farkındayız. Takımımın istek ve arzularından hiçbir şüphem yok. Gerçekten istediğimiz şeyleri yapıyorlar. Batman Petrolspor namağlup ve lider. Bizim saha ve seyirci avantajını iyi kullanıp artık galibiyetle tanışmamız gerekiyor. Onun için de sahaya bütün mücadelemizi vereceğiz' diye konuştu.

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