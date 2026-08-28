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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5'inci maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen ay-yıldızlılar, Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

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