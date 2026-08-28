İSTANBUL, (DHA)-
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Vanya Parvanova (Bulgaristan)
TÜRKİYE: Zehra Güneş, Hande Baladın, Melissa Vargas, Sinead Jack-Kısal, Elif Şahin, İlkin Aydın, Gizem Örge (L), (Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay
POLONYA: Martyna Czyrnianska, Magdalena Jurcyzk, Katarzyna Wenerska, Maja Koput, Magdalena Stysiak, Monika Lampkowska, Justina Lysiak (L), (Sonia Stefanik, Alicja Grabka, Julia Szczurowska, Anna Obiala, Klaudia Lyduch, Paulina Damaske, Julia Piasecka)
SETLER: 25-15, 21-25, 22-25, 25-16, 10-15
SÜRE: 129 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5'inci maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen ay-yıldızlılar, Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.