Ece ÇAM- Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sultangazi'de farklı ülkelerden gelen 948 sporcunun yarıştığı 9'uncu Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'nı ziyaret etti. Ardından Naim Süleymanoğlu Gençlik Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Cebeci Mahallesi'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sultangazi Belediyesi işbirliği ile 'Cep Herkülü' lakabıyla hafızalara kazanan sporcu Naim Süleymanoğlu'nun ismi verilen yaklaşık 25 bin metrekare inşaat alanına sahip Gençlik Spor ve Yaşam Merkezi inşa ediliyor.

Açılışa katılmak için Sultangazi'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Osman Aşkın Bak, önce 9'uncu Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'nı ziyaret etti. Bakan Bak'a Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da eşlik etti.

Dünyanın farklı coğrafyalarından yüzlerce oyuncunun kıyasıya yarıştığı turnuvadaki sporcularla bir araya gelen Bakan Bak ve Başkan Dursun, satranç tahtasının başına geçti. Turnuva hakemlerime teşekkür belgelerini veren protokol katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ, İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ ÇOK ÖNEMLİ'

Turnuvada konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 'Öncelikle salonu coşkuyla dolduran sporcuları alkışlamak istiyoruz. Her şeyden önce Türk sporunda büyük devrimler yapan, spor tesisi yatırımlarını yapan, büyük organizasyonların ülkemize gelmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü o buralardan geldi, bu sokakları çok iyi biliyor. İnsanımızın ihtiyaçlarını çok iyi biliyor. Sporun birleştirici, iyileştirici gücü çok önemli. Uyuşturucu, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmak çok önemli. Spor bunun ilacı. Spor kitleleri hareketlendirir, birleştirir, bir araya getirir. Dolayısıyla herkese çocuklarını spor salonlarına getirmesini istiyoruz. Bu sebeple de Sultangazi 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanını aldı. Güzel organizasyonlar yapıyorlar, güzel yatırımlar yapıyorlar. Burada güzel bir ortam var. Başkanın da söylediği gibi 25 ülkeden gelen sporcular var. 900'ü aşkın sporcu var. Tabii turnuva çok önemli. Türkiye Satranç Federasyonu'nun çalışmalarına da teşekkür ediyoruz. Biz bakanlık olarak satranca da destek veriyoruz. Özellikle de çocuklarımızın, gençlerimizin çok büyük ilgisi var. Ben de ortaokuldayken satranç kulübündeydim. Yani ufak yaştan beri satrançta ilgimiz var. Çok keyif alırım, dinlendiricidir. Satrançı herkese tavsiye ederiz. Satranç gerçekten düşünme kapasitesini, strateji yapmasını, plan yapmasını, 7-8 adım sonrasını planlamasını, iyi bir yönetici olmasını, hamlelerin ne olduğunu, neyi verip neyi alacağınızı, piyona karşılık neyi vereceğinizi veya şah mat çekerken neyi hesaplayacağınızı ve stratejinizi belirlemede çok önemli. O yüzden çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Ailelerde heyecanlı tribünlerde dolu o yüzden spor çok güzel' dedi.

'AÇIK SATRANÇ TURNUVASI'NIN BAŞARIYLA GEÇMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM'

Bak, 'Burada adını da söylemek gerekiyor, satrançtaki gururlarımız çok genç yaşlarda büyükusta unvanına ulaşan Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş gibi sporcularımızı da alkışlıyoruz. Onlar da ileride büyükusta, Grandmaster dünyada ülkemizi temsil edecekler, başarıyla onları da alkışlıyoruz. Yine, FIDE Satranç Olimpiyatları'nda milli takımımızı, ülkemizi temsil edecek Özbekistan'da eylül ayında, önümüzdeki ayda burada da erkeklerde yine Ediz Gürel, Yağız Kaan Erdoğmuş, Işık Can, Vahap Şanal ve Emre Can kadınlarda da Ekaterina Atalık, Gülenay Aydın, Sıla Çağlar, Ceren Tırpan ve Beren Kalyoncu ay-yıldızlı formamızı temsil edecekler. İnşallah dünya şampiyonu olurlar, ülkemize başarılarla gelirler. 1'inci Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'nın başarıyla geçmesini temenni ediyorum, emeği geçenleri yürekten alkışlıyorum' diye konuştu.

'BİN 500 KİŞİLİK BİR SPOR SALONU'

Temel atma töreninde konuşan Bak,'Çocuklarımız için, sporcularımız için, güzel bir eser ortaya çıkıyor. Bu hususta değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendisi Sultangazi'nin spordaki gelişimine çok büyük yatırımlar yapıyor.Yaz spor okullarıyla, Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü'yle, mahallelere yaptığı futbol sahalarıyla pek çok yatırımla gençlere dokunuyor. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü göstermeye çalışıyor. Biz de ona destek veriyoruz. Bin 500 kişilik bir spor salonu, içinde yan salonları 7-8 tane salonla; basketbol, voleybol salonu, tekvando, güreş, masa tenisi başta olmak üzere -yüzme havuzu değişim meclisiyle beraber- yaklaşık 25 bin metrekare inşaat alanında güzel bir eseri yapıyoruz. Başkan söyledi, yaklaşık ihale bedeli 900 milyon. Yani buraya yaptığımız yatırım, Sultangazi'ye yaptığımız yatırım tamamlanıncaya kadar yaklaşık 1 milyar TL. Hayırlı, uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

'NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN İSMİNİN KONULMASI ÇOK ANLAMLI'

Bak, 'Evinizden çıkacaksınız, yürüyerek spor salonuna geleceksiniz. Yürüyerek yüzme havuzuna geleceksiniz, yürüyerek gençlik merkezine geleceksiniz, yürüyerek kütüphaneye geleceksiniz, ders çalışacaksınız ve tiyatrosuyla pek çok aktiviteyi burada birlikte göreceksiniz. Tabii başkan güzel de bir isim bulmuş. Gerçekten Türk sporunun efsanelerinden, dünya halterinin Naim Süleymanoğlu'nun ismini koyması da çok çok anlamlı. Gerçekten dünyaya Türk'ün gücünü gösteren çok önemli bir sporcu. Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu' dedi.

'25 ÜLKEDEN FARKLI FARKLI SPORCULARIMIZ VAR'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise 'Bugün bu turnuvada yaklaşık 945 sporcu var. 25 ülkeden farklı farklı sporcularımız var. 200'ü, bu 945'in yaklaşık 200 sporcusu 25 tane farklı ülkeden Türkiye'ye, İstanbul'a, Sultangazi'ye geldiler. 45 vilayetten, Türkiye'deki 45 vilayetten de sporcularımız bugün buradalar. Bir hafta süren, ki Pazartesi başladık, bir hafta süren, Pazar günü artık finallerini yapacağımız uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu ve benzeri turnuvalar şehri güçlü hale getiren, şehirde yaşayanları mutlu eden turnuvalar. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek.

Önümüzdeki hafta yine uluslararası Drone Festivali'ne Sultangazi ev sahipliği yapacak. Bir dünya şampiyonası aslında. Drone Festivali Sayın Bakanım, bir dünya şampiyonası. Dolayısıyla bir uluslararası festivale, bir şampiyonaya daha önümüzdeki hafta ev sahipliği yapacağız. 12 Eylül'de Dünya E-Spor Federasyonu ile birlikte çok özel bir organizasyona imza atacağız. Yine yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde Uluslararası Kara Kuşak Şampiyonası'na da, ki ikincisini düzenliyor Sultangazi, uluslararası olması hasebiyle önemli, yine ona da ev sahipliği yapmış olacağız. Eylül ayında çok yoğun programlarımız var ve bu yoğunlarda da inşallah bu süreçleri geçirmiş olacağız. Avrupa Spor Şehriyiz. Eylül sonunda, Ekim başında Avrupa Parlamentosu ACES tarafından bir başka seçim daha yapılacak. Bizimle birlikte, yani Sultangazi ile birlikte Avrupa'da 21 şehir Avrupa Spor Şehri olarak seçildi. Bu 21 şehir içerisinde Avrupa'nın en iyi spor şehri seçilecek. Bizler de bu unvana talibiz. Çalışmalarımızı bunun için yapıyoruz. İnşallah 21 ülke içerisinde, şehir içerisinde Avrupa'nın en iyi spor şehri ödülünü de Türkiye'ye, İstanbul'a, Sultangazi'ye getirmek için bugüne kadar çok çalıştık. İnşallah bu unvanı da alıp Türkiye'ye getirmiş olacağız diyorum' diye konuştu.

'CEBECİ VE SULTANGAZİ'NİN TAMAMINA HİZMET EDECEK'

Ardında temel atma töreninde konuşan Dursun, 'Şu anda bu tesis yaklaşık 25 bin metrekare büyüklüğünde Cebeci ve Sultangazi'nin tamamına hizmet edecek Sultangazi'nin en büyük spor yatırımından bahsediyoruz. İçerisinde bin 500 koltuklu, tribünlü bir kapalı spor salonu. Böyle bir salon Sultangazi'de yok, ilk defa inşa ediyoruz. Yine yarı olimpik bir yüzme havuzu, içerisinde 8 tane spor salonu, bir de artı olarak yine basketbol, voleybol oynanacak antrenman salonlarıyla beraber; kütüphanesiyle, gençlik merkeziyle, yaşam merkezleriyle ve 250 araçlık otoparkıyla bir spor salonu. Çok büyük bir tesis inşa ediyoruz. Sayın Bakanımıza ve kıymetli ekibine bize her daim vermiş olduğu destekten dolayı gönülden şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.