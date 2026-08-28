Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

‎Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Cengiz Ünder ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Arca Çorum FK, transfer dönemi çalışmaları kapsamında Fenerbahçe ve Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı. Anlaşma doğrultusunda milli futbolcuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandı' denildi.

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