İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Başkan Yiğit Tusder ve ana yönetim kurulu tam kadro halinde Başkan Cemil Tugay'ı ağırladı. Tugay, tesiste 3'üncü ligde şampiyonluk hedefiyle kurulan futbol takımıyla da bir araya gelip başarı diledi. Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tesis ziyaretinde yeni yapılması planlanan voleybol salonunun proje alanını gösterip bilgi verdi. Tugay'ın altyapının kullanacağı voleybol salonu projesinin yerini bizzat inceledi.

Cemil Tugay, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yer alan spor salonlarında Karşıyaka'nın altyapı basketbol ve voleybol sporcularıyla buluştu. Başkan Tugay, salonlarda Kaf-Kaf'ın altyapı sporcularıyla sohbet etti. Tugay ile yeşil-kırmızılı yönetimin yaptığı toplantıda gündemin ilk ve en önemli maddesinin yeni yapılacak Zübeyde Hanım Stadı olduğu öğrenildi. İhale süreci öncesi Zübeyde Hanım Stadı hakkında bilgi alış verişi yapıldığı bildirildi.

Karşıyaka, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ziyareti sonrası şu açıklamayı yaptı: 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı kulübümüzde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Ziyaretleri kapsamında Futbol A Takımımızla bir araya gelerek yeni sezonda başarı dileklerini ileten Sayın Cemil Tugay, kulübümüzün futbol altyapı, voleybol altyapı ve basketbol altyapı tesislerini de ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi aldı. Kulüp Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun da eşlik ettiği ziyarette, kulübümüzün geleceğine ve gençlerimize yönelik projelerimizin yanı sıra Karşıyaka Stadı konusunda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Nazik ziyaretleri, iyi dilekleri ve kulübümüze gösterdikleri ilgi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a teşekkür ederiz.'