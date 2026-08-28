Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından istifa etmiş ancak kulüp tarafından kabul edilmemişti. Tekke, kararını maç sonundaki duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifiyle aldığını belirterek, 'Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı. Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı' dedi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Fatih Tekke'nin kararı, bordo-mavili yönetim tarafından kabul edilmemişti. Kulübün görevine devam edeceğini duyurduğu Tekke, bugün yaptığı yazılı açıklamayla yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'KARARI TAMAMEN KENDİ İNİSİYATİFİMLE ALDIM'

Dün akşam yaşanan mağlubiyetin ardından duygusal yoğunluk içerisinde bir karar aldığını belirten Tekke, 'Dün akşam aldığımız mağlubiyetin ardından, maç sonunda yaşadığımız duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım. Trabzonspor'a ve bu büyük camiaya karşı taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a, Yönetim Kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ'

Takımına olan güvenini yineleyen Tekke, 'Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi; çok iyi bir takım olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız' dedi.

'BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR'

Trabzonspor'un hem ligde hem de Avrupa'da önemli hedefleri bulunduğunu vurgulayan Tekke, 'Önümüzde hem ligde hem de Avrupa'da ulaşmak istediğimiz büyük hedefler var. Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum' diye konuştu.

'ŞİMDİ ÖNÜMÜZE BAKMA ZAMANI'

Ferencvaros karşılaşmasını geride bırakmaları gerektiğini ifade eden Fatih Tekke, açıklamasını şöyle tamamladı:

'Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı. Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı. Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz.'