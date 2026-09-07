İSTANBUL, (DHA)- TURKCELL, dijital platform aboneliklerini tek paket ve tek faturada bir araya getiren Turkcell One servisine Disney+'ın eklendiğini duyurdu. Şirket, Turkcell One paketlerinin ayrı ayrı yapılan aboneliklere kıyasla yüzde 40'a varan tasarruf ve 12 ay sabit fiyat avantajı sunduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Turkcell One çatısı altında HBO Max'lı TV+, Netflix, Disney+, Amazon Prime, YouTube Premium ile reklamsız YouTube, fizy Sesli Kitap, lifebox ve Wonjo Kids yer alıyor. Bireysel faturalı mobil müşterilere sunulan paketler, tarifeye ek aylık 500 TL'den başlayan fiyatlarla kullanılabiliyor. Paket fiyatı 12 aylık taahhüt süresince sabit kalırken, kullanıcıların ayrı ayrı yapılan aboneliklere kıyasla yüzde 40'a varan tasarruf sağlayabildiği belirtildi. Servise Turkcell Uygulaması, çağrı merkezi ve Turkcell mağazaları üzerinden ulaşılabiliyor.

'KISA SÜREDE GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİ, MÜŞTERİLERİMİZİN DEĞİŞEN İHTİYAÇLARINI DOĞRU YAKALADIĞIMIZIN KANITI'

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Turkcell One'ın, müşteri deneyiminde ortaya koydukları 'Turkcell Çözüm Gücü' yaklaşımının çok önemli bir parçası olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

'Müşteri deneyimini mükemmelleştirme seferberliğinde 2024'ten bu yana birçok yenilikçi çözümü hayata geçirdik. Turkcell Çözüm Gücü yaklaşımımızın merkezinde müşterilerimizi dinlemek, değişen ihtiyaçlarını doğru zamanda görmek ve hayatlarını kolaylaştıran çözümler geliştirmek var. Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz Turkcell One da bu anlayışın en somut ve güçlü adımlarından biri. Bugün kullanıcılar filmden diziye, müzikten çocuk içeriklerine kadar çok geniş bir dijital içerik dünyasına erişim sağlıyor. Dijital platformların sayısı arttıkça da abonelikleri yönetmek hepimiz için daha karmaşık hale geldi. Farklı hesaplar, farklı ödeme günleri ve fiyat değişiklikleri kullanıcıların üzerine yeni bir yük getiriyor ve takibi zorlaşıyor. Turkcell One'ı bu iç görüden hareketle, dijital hayatı sadeleştiren bütünleşik bir çözüm olarak sunuyoruz. Böylece Turkcell'liler sevdikleri içeriklere daha kolay ulaşırken, farklı abonelikleri ayrı ayrı yönetmek zorunda kalmıyor ve önemli bir tasarruf avantajı elde ediyor. Kısa sürede gördüğümüz ilgi, Turkcell'lilerin değişen ihtiyaçlarını doğru yakaladığımızın kanıtı.'

Son olarak Disney+'ın eklenmesiyle birlikte Turkcell One dünyasının daha da genişlediğini belirten Akgüç, 'Turkcell One ile dijital içerik deneyimini daha sade, daha avantajlı ve daha erişilebilir hale getiriyoruz. Turkcell One çatısı altında HBO Max'lı TV+, Netflix, Disney+, Amazon Prime, YouTube Premium ile reklamsız YouTube, fizy Sesli Kitap, lifebox, Wonjo Kids yer alıyor. Turkcell gücünde 5G ile dijital deneyimin daha da hızlandığı bu dönemde yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz' dedi.

Bireysel faturalı mobil müşterilere sunulan Turkcell One paketleri, tarifeye ek 500 TL'den başlayan fiyatlarla alınabiliyor. 12 aylık taahhüt süresince paket fiyatı sabit kalıyor. Kullanıcılar ayrı ayrı yapılan aboneliklere kıyasla yüzde 40'a varan tasarruftan yararlanabiliyor. Turkcell One servisine Turkcell Uygulaması, çağrı merkezi ve Turkcell mağazaları üzerinden ulaşılabilir. Kerem Bürsin'in rol aldığı Turkcell One reklam filmi de yayınlandı.