ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı, ihracatçıların finansman maliyetlerini düşürmek amacıyla reeskont kredilerinde uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnasının kapsamının genişletildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ticari bankalarca kullandırılan reeskont kredileri kapsamında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istinası uygulamaya alınmış, kısa vadeli reeskont kredilerinin yanında gerek Eximbank gerekse de ticari bankalarca kullandırılan uzun vadeli reeskont kredileri içinde BSMV istinası getirilmiştir. İhracatçılarımızın küresel piyasalardaki rekabet gücü ihracatın finansmanı imkanları ile doğrudan ilişkili olarak gelmekte, bu doğrultuda ihracatın finansmanı imkanlarının iyileştirilmesine yönelik birçok tedbir hayata geçirilmeye devam edilmektedir. İhracatçılarımızın finansman imkanlarının artırılması; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı dış ticaret politika hedeflerimizin de başında gelmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından usul ve esasları belirlenen ve kaynak sağlanan Reeskont Kredi Programı ise ihracatın finansmanı anlamında en önemli politika araçlarından biri konumundadır. TCMB ile Ticaret Bakanlığımız arasında oluşturulan çalışma grupları vasıtasıyla ihracatçılarımızın reeskont kredileri kapsamındaki talepleri sürekli bir şekilde değerlendirilmekte ve birçok iyileştirme aşamalı olarak devreye alınmaktadır' denildi.

Son dönemde reeskont kredisi finansman maliyeti oranlarının hesaplanmasında değişiklik yapıldığı belirtilerek, 'Reeskont kredilerinin finansman maliyeti yüzde 23,95'e düşürülmüş, daha önce 300 milyon TL olan reeskont kredilerinin günlük limiti 5 milyar TL'ye çıkarılmış, firma başına günlük limit 45 milyon TL'den 60 milyon TL'ye arttırılmış, yabancı para cinsi ihracat reeskont kredisi limiti 5 milyon dolara yükseltilmiş ve toplam program bütçesi 1 milyar dolar olarak oluşturulmuş, reeskont kredilerinde döviz almama zorunluluğu kaldırılmış, yine reeskont kredilerinde net ihracatçı uygulaması yerine 'ihracatçı skoru' uygulamasına geçilmiş ve ilave döviz bozdurma zorunluğu kaldırılarak ihracatçılarımızın finansmana ulaşma imkanlarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır' ifadelerine yer verildi.

'REESKONT KREDİLERİNİN TAMAMI İSTİSNA KAPSAMINA ALINDI'

Yapılan son düzenleme ile ticari bankalarca kullandırılan TCMB kaynaklı reeskont kredilerinde BSMV istisnası sağlandığı aktarılan açıklamada, 'Kısa vadeli kredilerin yanında uzun vadeli reeskont kredileri de istisna kapsamına alınarak önemli bir iyileştirme ihracatçılarımızın kullanımına sunulmuştur. Böylece, bir taraftan reeskont kredilerinin hacmini artırarak daha fazla ihracatçımızın finansmana ulaşımını sağlarken diğer taraftan maliyetlerin düşürülmesi ve vergi yükünün azaltılması yoluyla ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini aşağı çekmiş bulunuyoruz. İhracatçılarımızın rekabetçiliklerinin artırılması noktasında finansman imkanlarının geliştirilerek uygun koşullarda finansmana ulaşmalarını sağlamak Ticaret Bakanlığımız için en öncelikli çalışma alanlarının başında gelmektedir. Finansmana ulaşım konusu tüm yönleriyle Ticaret Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte; bu kapsamdaki talepler ilk elden alınmakta, taleplere ilişkin hızlı ve etkili çözümler üretilmesi ve yeni mekanizmaların geliştirilmesi noktasındaki yoğun gayretlerimiz kesintisiz devam etmektedir. İhracatçılarımızın finansmana ulaşım imkanlarının güçlendirilmesine ve finansman maliyetlerinin düşürülmesine yönelik hayata geçirilen bu düzenleme dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz' denildi.

BAKAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İhracatçılarımızın küresel rekabet gücünü daha da artıracak, finansman maliyetlerini aşağı çekecek önemli bir imkanı; bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile hayata geçirmiş bulunuyoruz. Reeskont Kredileri kapsamında BSMV istisnasının kapsamını genişleterek, kısa ve uzun vadeli reeskont kredilerinin tamamını istisna kapsamına aldık. Böylece ihracatçılarımızın üzerindeki vergi yükünü azaltıyor, finansmana ulaşımlarını kolaylaştırıyor ve daha uygun maliyetlerle finansmana ulaşmalarına katkı sağlıyoruz. İhracatçılarımızın finansman imkanlarını güçlendiren bu önemli karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah'ın izniyle, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda; üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize döviz kazandıran ihracatçılarımızın yanında olmaya, ihracatımızı daha güçlü finansman imkanlarıyla desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)