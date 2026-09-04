İSTANBUL, (DHA)- DİJİTAL nakit yönetimi çözümü Yapı Kredi BANKO ile uluslararası alanda ödüle layık görüldü. Banka, International Business Awards'ta (IBA), 'En İyi B2B Yeni Ürün' kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü'nün sahibi olduğunu duyurdu.

Yapı Kredi BANKO'nun firmalara vadeye bağlı kalmadan tahsilatlarını güvence altına alma, erken finansman sağlama ve alacaklarını devretme imkanı sunduğu belirtildi. Bu kapsamda International Business Awards'ta (IBA), 'En İyi B2B Yeni Ürün' kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü'nün sahibi olduğu belirtilen Yapı Kredi BANKO kredilendirme, ileri vadede ödeme ve iskonto çözümlerini tek çatı altında birleştiren dijital nakit yönetimi çözümü, şirketlerin en temel ihtiyacı olan güvenli nakit akışını ve esnekliği merkezine aldığını belirtti.

'GÜVENİ DİJİTALLE BÜYÜTÜYOR, TİCARETİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

Yapı Kredi BANKO'nun uluslararası arenada da başarısını tescillediğini vurgulayan Yapı Kredi Ticari ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Özdemir şunları söyledi:

'Yapı Kredi olarak, en büyük önceliğimiz müşterilerimizin iş yapış biçimini kolaylaştıran çözümler sunmak. Yeni dijital nakit yönetimi çözümümüz Yapı Kredi BANKO'yu da bu anlayışla; şirketlerin yalnızca kendi finansal ihtiyaçlarını değil, birlikte çalıştıkları tüm ekosistemin ihtiyaçlarını gözeterek tasarladık. Çünkü ticaretin her aşamasında, finansmana zamanında ve öngörülebilir koşullarda erişebilmek hem firmalar hem de ticaret ekosistemimiz açısından son derece önemli. Bu kapsamda, fark yaratan nakit yönetimi çözümümüz Yapı Kredi BANKO'nun uluslararası saygın bir platformda takdir görmesi bir yandan başarımızı tescillerken bir yandan da doğru bir ihtiyacı, doğru bir yaklaşımla karşıladığımızı gösteriyor. Bu motivasyonla, önümüzdeki dönemde de firmalarımız için dijital ve güvenli çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.'