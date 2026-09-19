Salim SARIKOÇ/TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR'un orta saha oyuncusu Melih Kabasakal, 'Lige çok da iyi başlamamıştık. Ama bugün kazanıp tekrardan bu ligde iddialı olduğumuzu göstermek zorundaydık. İyi oynadık, iyi mücadele ettik, iyi bütünleştik ve çok iyi top oynayarak maçı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık' dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karılaşma sonrası bordo-mavili orta saha oyuncusu Melih Kabasakal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kabasakal, 'Öncelikle kazanmamız gereken bir maçtı. Lige çok da iyi başlamamıştık. Ama bugün kazanıp tekrardan bu ligde iddialı olduğumuzu göstermek zorundaydık. İyi oynadık, iyi mücadele ettik, iyi bütünleştik ve çok iyi top oynayarak maçı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Hepsini tebrik ederim' dedi.

'ELİMDEN NE GELİYORSA ONU YAPMAYA ÇALIŞIYORUM'

Kendi performansına ilişkin de konuşan Melih, 'Ben görev verildiği takdirde elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Geçen de söylemiştim. 1 dakikaysa 1 dakika, 90 dakikaysa 90 dakika, Trabzonspor için elimden ne geliyorsa yapacağım için söz vermiştim. Onu da gerçekleştirmeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

'MONTELLA HOCAMA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDERİM'

Kabasakal, A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmasına ilişkin soruyu 'Senelerdir hayalimdi, bu sene Trabzonspor da olmak üzere hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah milli takımda da Trabzonspor'u çok iyi temsil etmek istiyorum. Montella hocama ve ekibine çok teşekkür ederim' şeklinde yanıtladı.

Bugünkü karşılaşmada orta sahada ortaya koyduğu performansa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Melih Kabasakal, 'Biz de iyi oyuncular, büyük oyuncularız. Fabinho'nun tabi tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyorum, ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Bana çok yardımcı oluyor. Ben de mücadelemle, tempomla ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ona bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bize çok faydalı oluyor' diyerek sözlerini tamamladı.