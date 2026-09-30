ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sınavlarına hazırlanan adaylara yönelik ücretsiz 'Parkur Hazırlık Kursu' düzenliyor.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek POMEM-MSÜ-PMYO Parkur Hazırlık Kursu için başvurular başladı. POMEM, MSÜ ve PMYO sınavlarına hazırlanan adayların fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen kursun antrenmanları, 5 Ekim itibarıyla başlayacak. Ücretsiz olarak verilecek eğitimler, Gazeteci Ali Öcal Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kursa katılacak adaylar, sınav parkurlarına yönelik antrenman programlarıyla fiziksel hazırlıklarını geliştirme fırsatı bulacak. Kursa katılım sağlayacak adayların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Ulus Genç Akademi'den ücretsiz servis kaldırılacak. Kursa başvurmak ve detaylı bilgi almak isteyen adaylar (0312) 507 37 81 numaralı telefondan iletişime geçebilecek. Kursa katılmak isteyen adayların başvuruları devam ediyor.