ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyeye indirilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyede olması gerektiğini bildirdi. Ülkenin 'açık ara dünyanın en iyi kredisine' sahip olduğunu savunan Trump, ABD'nin yeni yatırımlarla hızla büyüdüğünü belirterek, 'Ticaret açığı verdiğimiz her ülkeyle, (ki bu ülkelerin çoğuyla durum böyle) ticareti durdursaydık yılda en az 1,5 trilyon dolar kazanırdık. 'Açık' kelimesi, 'zarar' için kullanılan süslü bir ifadeden başka bir şey değil. Dünyadaki neredeyse her ülkeyi biz taşıyoruz ve bu artık böyle devam edemez. ABD için faiz oranlarını düşürün hem de hızlıca' ifadelerini kullandı.