İSVİÇRE, (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsviçre'nin Cenevre kentinde Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Küresel iklim diplomasimizin önemli duraklarından Cenevre'de, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 yolunda; iklim direncini artıracak erken uyarı sistemlerini, gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim desteklerimizi ve bilimin gücünü öne çıkaracak projelerimizi değerlendirdik. Türkiye ile WMO arasındaki köklü iş birliğini ve iklim krizine karşı küresel dayanışmayı COP31 vesilesiyle daha da güçlendirecek, Antalya'ya somut sonuçlarla birlikte yürüyeceğiz' ifadelerini kullandı.