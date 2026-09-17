ABD, (DHA) - ABD Başkanı Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, 'Umarım İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kuzey Carolina eyaletinde uçaktan inişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendileriyle doğrudan temas kurduğunu kaydeden Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Trump, ABD'nin savaşın hangi aşamasında olduğu sorusuna, 'Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz. İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak' yanıtını verdi.

Trump, İran'dan doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi haber aldığının sorulması üzerine ise 'doğrudan haber aldığını' bildirdi.

ABD Başkanı Trump, bir diğer açıklamasında ise Kanada'ya değindi. Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ilk ortak üyesi yapma fikrini 'gülünç' bulduğunu dile getiren Trump, bu hamlenin 'düşmanca bir eylem' olduğunu öne sürdü. Trump, gazetecilere 'çok ciddi tarifeler koyabileceğini veya Avrupa ile ticaret yapmayı durdurabileceğini' vurgulayarak, 'Eğer iyi niyetliyse sorun yok. Kötü niyetliyse Avrupa'ya çok ağır tarifeler koyacağız' ifadelerini kullandı.