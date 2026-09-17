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ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisinde Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısı oylandı. Tasarı, 159'a karşı 262 oyla kabul edilirken, yürürlüğe girmesi için Başkan Donald Trump'ın imzasının gerekeceği bildirildi. Yasa tasarısı, Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasının yanı sıra Rus ham petrolü ile doğal gazını satın alan ilk 5 ülkeye gümrük tarifesi uygulanmasını öngörüyor.

ABD, (DHA) - ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti.

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