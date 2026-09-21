ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 'Rusya, Ukrayna ile savaşı nedeniyle dizel yakıt endüstrisinin kontrolünü kaybetti' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna ile savaşı nedeniyle dizel yakıt endüstrisinin kontrolünü kaybettiğini bildirdi. Trump, 'Rafinerilerinin büyük bir kısmı bombalandı ve en azından geçici olarak faaliyet dışı kaldı. Bu saçma ve bitmek bilmeyen savaş sona erdirilmeli. Her ay çoğunluğu askerlerden oluşan 25 bin kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle tüm dünya acı çekiyor. Ne büyük bir utanç' ifadelerini kullandı.