İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin çok konuşulan dizisi Uzak Şehir bu akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Yayına saatler kala paylaşılan yeni tanıtıma Alya ile Sadakat'in çatışması damga vuruyor.

ALYA SADAKAT ÇATIŞMASI

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Uzak Şehir yine ses getirecek bir bölümle ekrana gelecek. Yeni tanıtıma Alya'nın Ecmel ile anlaşmaya gittiğini söylediği anlar damga vuruyor. Cihan'ın Deniz'i Albora konağına getirmesinin ardından Mardin'e dönen Alya ile Sadakat'in çatışması yeniden alevleniyor.

ALYA OĞLUNU KORUYOR

Sadakat ile Alya'nın gerildiğini anların ekrana geldiği tanıtımda Alya'nın konağın dışına çıkacağını gören Sadakat'in 'Nereye gidiyorsun?' sorusuna Alya'nın oğlunu koruyabilmek adına Ecmel ile anlaşmaya gideceğini söylemesi ortamı bir anda geriyor.

AyNA Yapım imzalı 'Uzak Şehir' bu akşam 20.00'de Kanal D'de.