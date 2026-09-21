İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçede ikamet eden 60 bin öğrenciye kişi başı bin 500 TL olmak üzere toplam 90 milyon TL kırtasiye desteği sağladığını duyurdu. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek onların kirtasiyedeki alışveriş sürecine eşlik etti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve aileler için eğitim desteklerini sürdüren Bahçelievler Belediyesi, bu yıl kırtasiye desteğini öğrenci başına bin 500 TL'ye yükseltti. İlçede ikamet eden 60 bin öğrenciye toplam 90 milyon TL kırtasiye desteği sağlanırken, desteklerin ilçedeki anlaşmalı esnaflardan kullanılabilmesiyle Bahçelievler esnafına da katkı sunulduğu belirtildi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 2021 yılından bu yana sürdürülen kırtasiye yardımlarından toplam 281 bin 572 öğrenci yararlandığı belirtildi. Bu süreçte öğrencilere sağlanan kırtasiye desteğinin toplam tutarı 250 milyon 382 bin TL'ye ulaştığı aktarıldı. Belediye, kırtasiye desteğinin yanı sıra üniversite öğrencilerine 'kampüs harçlığı' ve ulaşım desteği, YKS ve MSÜ sınav ücretleri gibi farklı başlıklarda da gençlerin yanında yer alıyor. Bugüne kadar bu destekler kapsamında toplam 382 milyon 827 bin 550 TL eğitim yardımı sağlandığı bildirildi.

Bu tutarın; 250 milyon 382 bin TL'si kırtasiye desteği, 90 milyon 204 bin TL'si Kampüs Harçlığı, 30 milyon 741 bin TL'si üniversite ulaşım desteği, 10 milyon 873 bin 350 TL'si YKS sınav harcı desteği, 627 bin 200 TL'si ise MSÜ sınav harcı desteğinden oluştuğu aktarıldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 eğitim dönemlerinde toplam 19 bin 120 öğrenciye 90 milyon 204 bin TL Kampüs Harçlığı desteği sağlandı. Aynı dönemlerde 12 bin 766 üniversite öğrencisine 30 milyon 741 bin TL ulaşım desteği verildi. Böylece üniversite öğrencilerine 'kampüs harçlığı' ve ulaşım başlıklarında sağlanan toplam destek 120 milyon 945 bin TL'ye ulaştı. Belediye öğrencilerin sınav dönemlerindeki ekonomik yükünü azaltmak amacıyla sınav harcı desteği de sağlıyor. 2022-2026 yılları arasında 15 bin 774 öğrencinin YKS sınav ücreti karşılanırken toplam 10 milyon 873 bin 350 TL destek verildi. 2026 yılında ayrıca 896 öğrencinin MSÜ sınav ücreti karşılanarak 627 bin 200 TL destek sağlandı.

OKULLARDA TEMİZLİK, SU VE BESLENME DESTEĞİ

Bahçelievler Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri amacıyla ilçedeki devlet okullarında temizlik personeli desteğini sürdürüyor. Öğrencilerin temiz ve sağlıklı içme suyuna ücretsiz ulaşabilmesi amacıyla 84 devlet okuluna 100 adet su sebili yerleştirildi. Öğrencilere ayrıca ücretsiz, hijyenik ve sağlıklı beslenme desteği sunuluyor.

'EĞİTİMİ HER ŞEYİN ÖNÜNDE TUTUYORUZ'

Kırtasiyede açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, burada yaptığı açıklamada '2026-2027 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize hayırlı olmasını diliyor; hepsine kolaylıklar ve başarılar temenni ediyorum. 2021 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğümüz kırtasiye yardımı uygulamamıza, bu eğitim-öğretim sezonunda da devam ediyoruz. Bahçelievler belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaflarımızla yaptığımız anlaşma doğrultusunda; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize bin 500 TL tutarında kırtasiye desteği sağladık. Öğrencilerimizin kartlarına tanımladığımız puanlar sayesinde evlatlarımız, anlaşmalı esnaflarımıza giderek bin TL, bin 250 TL veya bin 500 TL tutarındaki kartlarını okutup hiçbir ücret ödemeden ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Esnaflarımızın ödemelerini ise en kısa sürede kendilerine aktarıyoruz. Bu yıl sadece eylül ayında, 60 bin öğrencimizin tamamına destek sağlamak amacıyla yaklaşık 90 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık' dedi.

Bahadır, 'Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımızdaki öğrenci ve öğretmen tuvaletlerinin temizlik ve hijyen giderleri Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. İŞKUR üzerinden sağladığımız destekle yürütülen bu proje sayesinde, şu anda her okulumuzda temizlik personellerimiz görev yapmaktadır. Öte yandan, ilkokul, ortaokul ve liselerimizdeki çocuklarımızın rahat ve güvenli bir şekilde içilebilir suya ulaşabilmeleri amacıyla üç yıl önce başlattığımız projeyi bu yıl da sürdürüyoruz. Okullarımıza yerleştirdiğimiz arıtmalı su sebilleri sayesinde çocuklarımız, kantinlerden herhangi bir ücret ödemeden temiz ve sağlıklı içme suyuna bedava ulaşabilmektedir' diye konuştu.