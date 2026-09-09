ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kanada menşeli ürünlerin kamu ihalelerinden çıkarılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan süt üreticilerinin Kanada pazarına satış yapmasına izin verilmediğini ancak eski başkanlar dönemindeki ticaret anlaşmaları dolayısıyla Kanada'nın otomobil üretmeye devam edebildiğini bildirdi.

Kanada hükümeti ve eyaletlerinin Amerikan küçük işletmelerinin kendi kamu ihalelerine girmesini yasakladığını belirten Trump, ABD'nin ise Kanada'ya bu konuda erişim verdiğini kaydetti. Trump, 'Bu mütekabiliyet değil, bir Kanada ticaret dolandırıcılığı. Bundan böyle, mütekabiliyet yoksa erişim de yok. Amerikan çiftçileri ve şirketleri için tam ve adil mütekabiliyet sağlanana kadar Kanada menşeli ürünlerin Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ihale çizelgelerinden çıkarılması için GSA ve ABD Ticaret Temsilciliği'ne (USTR) talimat verdim. Söz konusu ihale programları yılda 50 milyar dolardan fazla bir hacme sahip, bu erişimin yıllar önce kesilmesi gerekiyordu' ifadelerini kullandı.