ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 'Almanya için Alternatif Partisi, çok büyük bir başarıya imza attı, yükselişi sürüyor' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD), 'çok büyük bir başarıya imza attığını' kaydeden Trump, 'Nihayet, Almanya'ya büyük zarar veren o son derece berbat göçmenlik kurallarından ve düzenlemelerinden bıktılar. AfD yükselişte ve Almanya'nın söz konusu göçmen politikalarına daha fazla tahammül etmeyecek' ifadelerini kullandı.