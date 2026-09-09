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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'nın (UKMTO), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir geminin müdahaleye maruz kaldığına dair rapor aldıkları duyuruldu. Olayın Hürmüz Boğazı'nda, bölgedeki askeri faaliyetler kapsamında meydana geldiği belirtilen açıklamada, bölgedeki denizcilere en güncel deniz güvenliği bilgilerini dikkate almaları tavsiye edildi.

BİRLEŞİK KRALLIK, (DHA) - İNGİLTERE Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye müdahale edildiğine dair rapor aldıklarını bildirdi.

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