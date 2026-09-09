İRAN, (DHA) - İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin yaptırımlar ve savaş yoluyla amaçlarına ulaşamadığını belirterek, 'Yaptırım veya savaşla amacına ulaşamayan Washington'ın yeni çözümü yine yaptırım' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 47 yıl süren yaptırımların ardından İsrail adına İran ile savaşa girdiğini kaydederek, söz konusu sürecin doğurduğu sonuçların, küresel ölçekteki konumu da dahil olmak üzere ABD açısından felaket olduğunu savundu. Arakçi, 'Yaptırımlar veya savaş yoluyla amaçlarına ulaşmayı başaramadıktan sonra Washington'ın 'yeni' çözümü... daha fazla yaptırım. Ciddi misiniz?' ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'ın silah, personel ve yasa dışı kargo taşıdığı iddiasıyla aralarında 27 hava yolu şirketinin de bulunduğu 36 kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.