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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçtaki 2 polisin, TIR'ın üzerlerine geldiğini fark edip uzaklaşıp olaydan yara almadan kurtuldukları öğrenildi.

Kaza, dün gece, D-650 kara yolunun Adliye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; sürücünün kontrolünü yitirdiği 78 AAY 978 plakalı TIR, yol kenarındaki radar görevi yapan polis aracına çarptı. Savrulan TIR, daha sonra da akaryakıt istasyonunda yakıt alan kamyona çarpıp durdu. Kazada TIR'ın şoförü ağır yaralandı.

İsa ÇİÇEK/ARİFİYE, (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, radar görevi yapan polis aracı ve kamyona çarpan TIR'ın şoförü ağır yaralandı. Olay öncesi TIR'ın üzerlerine geldiğini fark eden polislerin, içinde oldukları araçtan çıkıp kurtulduğu belirtildi.

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