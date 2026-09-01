Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR'DA geçen hafta UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Amed Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo-mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken, 2025-26 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreci ve takımımızın geleceğini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Fatih Tekke, görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor'a önemli değerler kattı. Bu dönemde kadromuza dahil edilen oyuncuların gelişimine sağladığı katkının yanı sıra kulübümüze hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladı. Türkiye Kupası'nı müzemize kazandırarak da Trabzonspor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Bugün gelinen noktada; varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade eden hocamızla, kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık. Hocamıza bugüne kadar Trabzonspor için ortaya koyduğu emek, özverili çalışmaları, kazandırdığı başarılar ve kulübümüze kattığı değer için teşekkür ediyoruz. Fatih Tekke'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor; Trabzonspor camiasının bir ferdi olarak kendisini kulübümüze yaşattığı güzel duygular ve bıraktığı değerli izlerle her zaman saygıyla hatırlayacağımızı ifade etmek istiyorum.'

TEKKE YÖNETİMİNDE TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUĞU

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 2025-26 sezonunda Süper Lig'de 34 karşılaşmada 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 69 puanla sezonu 3'üncü sırada tamamlayan bordo-mavililer, aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştı. Trabzonspor, finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

YENİ SEZONDA 3 MAÇTA 4 PUAN

Trabzonspor, 2026-27 sezonuna ise istediği başlangıcı yapamadı. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, ikinci haftada sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Ligin 3'üncü haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor, ilk 3 haftayı 4 puanla tamamladı.

FERENCVAROS MAÇININ ARDINDAN İSTİFASINI SUNDU

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak organizasyona veda etmesinin ardından Fatih Tekke istifa kararı aldı. Bordo mavili yönetim, deneyimli teknik adamın istifasını kabul etmeyerek görevine devam etmesi yönünde karar aldı. Tekke de daha sonra yaptığı açıklamada kararını maçın ardından yaşadığı duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifiyle aldığını belirterek, takımın başındaki görevine devam etti.

AMEDSPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ

Ferencvaros karşılaşmasının ardından görevine devam eden Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ligde deplasmanda karşılaştığı Amedspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo mavililer, karşılaşmada yüzde 60 topa sahip olmasına rağmen hücumda üretkenlik sorunu yaşarken, mücadeleyi 8 şutla tamamladı.

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