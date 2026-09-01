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'Tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü' başlıklı haberimizi, yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz:

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KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde Ziya Küçükkalay (24), otomobilde tartıştığı akrabası İsmail Gözlü (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözlü'nün cezaevinden yaklaşık 1 ay önce tahliye olduğu belirtildi.

Olay, Hacıpirli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oturan 1 çocuk babası Ziya Küçükkalay, cep telefonunun şarj aletini almak için otomobille evine gitti. Bu sırada sokakta karşılaştığı İsmail Gözlü, araca bindi. Araçta aralarında çıkan tartışmada Gözlü, Küçükkalay'ı bıçakla yaralayıp kaçtı. Otomobilinde kanlar içerisinde kalan Küçükkalay ağabeyi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçükkalay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaçan İsmail Gözlü jandarma ekipleri tarafından bir tarlada baygın halde bulundu. Daha önce karıştığı olaylardan dolayı tutuklu bulunduğu cezaevinden yaklaşık 1 ay önce tahliye olduğu belirtilen İsmail Gözlü, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)