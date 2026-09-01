Selda Hatun TAN/KOCAELİ,(DHA)- SÜPER Lig ekibi Kocaelispor, Avusturya'nın Rapid Wien takımında forma giyen 23 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Tobias Fjeld Gulliksen'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Kocaelispor, Tobias Fjeld Gulliksen ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı. Kariyerinde Godset, Stromsgodset, Bodo Glimt ve Djurgarden formaları giyen Gulliksen, geçen sezon Rapid Wien'de oynadı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, 'Tobias Fjeld Gulliksen'in kulübümüze satın alma opsiyonu ile birlikte geçici transferi konusunda Avusturya Futbol Federasyonu'na tescilli Sportklub Rapid Wien ile mutabakata varılmış olup, futbolcu ile 2026-2027 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır' denildi.