Zübeyde ÖZMEN/BOLU,(DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Yücel Büyük, Kurtuluş Aslan, Berat Binbir
BOLUSPOR: Tafas, Rodrıguez, Gonzalez, Escobar (Dk. 77 Ahmet Can), Abdulsamet, Mustafa, Diaz(Dk.60 Tolunay), Muhammed Mert (Dk. 66 Deniz), Arda(Dk.77 Furkan) Ege (Dk. 60 Muhammet Zeki Dursun), Batu
KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Mehmet, Berkam, Nascımento, Abdullah, Erkam,(Dk. 85 Oğuzhan), Roshi (Dk. 80 Fofana), İshak(Dk.69 Halil Can ), Raice (Dk.69 Jefferson), Ezeh (Dk.80 Enes), Süleyman, Diouf
GOLLER: Dk.13, Dk. 21 Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Escobar, Mustafa, Abdulsamet (Boluspor)
Trendyol 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Boluspor, kendi sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.
13'üncü dakikada Roshi'nin ortasında Diouf'un yaptığı kafa vuruşunun ardından top ağlara gitti: 0-1.
21'inci dakikada Ezeh'in sol kanattan yaptığı ortada Diouf kafa vuruşuyla takımının ikinci golünü attı: 0-2.
39'uncu dakikada Ezeh'in vuruşuyla top ağlarla buluştu. Maçın hakeminin VAR kontrolünün ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
İlk yarı Keçtaş Ankara Keçirengücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Keçtaş Ankara Keçiörengücü sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.