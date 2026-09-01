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39'uncu dakikada Ezeh'in vuruşuyla top ağlarla buluştu. Maçın hakeminin VAR kontrolünün ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

21'inci dakikada Ezeh'in sol kanattan yaptığı ortada Diouf kafa vuruşuyla takımının ikinci golünü attı: 0-2.

13'üncü dakikada Roshi'nin ortasında Diouf'un yaptığı kafa vuruşunun ardından top ağlara gitti: 0-1.

Trendyol 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Boluspor, kendi sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

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