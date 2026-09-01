İSTANBUL, (DHA)- AKFEN İnşaat'ın desteklediği milli okçu Berkay Akkoyun, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile bronz madalya kazandı. Akkoyun'un Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer ile mücadele ettiği Milli Takım, bronz madalya karşılaşmasında ev sahibi İtalya'yı 6-0 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Team Akfen İnşaat'ın desteklediği milli okçu Berkay Akkoyun, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nda temsil eden Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer ile birlikte bronz madalyanın sahibi oldu. Milli Takım, turnuvanın çeyrek finalinde Mısır karşısında performans sergileyerek mücadeleden 6-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdığını duyurdu. Yarı finalde İspanya ile karşılaşan Milliler, çekişmeli geçen mücadeleyi 5-3 kaybederek bronz madalya maçına çıktı.

BRONZ MADALYA İTALYA KARŞISINDA GELDİ

Üçüncülük mücadelesinde ev sahibi İtalya ile karşılaşan Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, rakibine set vermeden 6-0'lık net bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Türkiye, Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nı Klasik Yay Erkek Takım kategorisinde üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyaya uzandı.Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle kariyerini sürdüren Akkoyun, daha önce 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya, 2025 Dünya Üniversite Oyunları'nda bronz madalya kazanırken, 1330 puanlık performansıyla Avrupa rekoruna da imza atmıştı. Akkoyun, Taranto'da kazandığı bronz madalyayla uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.