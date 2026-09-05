Nisa MİĞAL/ANKARA, (DHA)- TÜM Özel Öğretim Kurumları Derneği'nce (TÖDER) 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğretmenlerin özlük hakları gibi güncel gelişmelere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

TÖDER Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel, Ankara'da düzenlenen toplantıda, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taşel, Türkiye'nin eğitim öğretim konusunda son dönemde önemli gelişmeler sağladığını ve bunlardan en önemlisinin de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olduğunu söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 4 yıla yayılmış olarak bütün müfredatın değiştiğini kaydeden Taşel, 'Bu sene 11'inci sınıf müfredatları yenilendi. Gelecek yıl da 12'nci sınıf müfredatları yenilenecek. Böylece tüm müfredat elden geçirilmiş olacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde kullanılan müfredatın, özellikle öğrencinin daha kalıcı öğrenmeler sağlaması, hayatla eğitimi iç içe geçirmesi ve ülkemizin milli söylemleri açısından bazı kavramların eğitim müfredatına yeniden yerleştirilmesi oldukça önemli bir gelişmedir. Ne kadar önemli bir müfredat hazırlarsanız hazırlayın, bunun uygulayıcısı öğretmenlerdir. Eğer öğretmenleri dönüştüremezseniz bu müfredatı anlar ve uygular hale getiremezseniz, sonuç almak mümkün değil. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığımız öğretmenden de başlayan önemli bazı çalışmalar yapıyor. Öğrencilerin hiç kaygılanmasına gerek yok. Gerek LGS'de, gerekse YKS'de sınav formatında çok önemli bir değişiklik olmayacak. Bu bir kaygıya neden olmamalı. Ama bizim kullanacağımız müfredat, müfredatta kullanacağımız dil, seçeceğimiz kavramlar ülkemizin gelecekteki eğitimi için önemli değişimlerdir' dedi.

'YAPAY ZEKAYI İNSAN YERİNE KOYMAK DOĞRU DEĞİL'

Eğitimde yapay zekanın kullanımının önümüzdeki dönemin en önemli başlıklarından biri olacağını belirten Taşel, 'Yapay zeka konusunda gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerek bizim Cumhurbaşkanlığı kurullarımızın gerekse özel okullarımızın çok ciddi çalışmaları var. Yani herkes yapay zeka çağında eğitim öğretimi, belli değerlerini korumaya ve yenilikleri de monte etmeye gayret ediyor. Yapay zeka iyi bir asistandır ama kötü bir patron haline gelebilir. İnsan hayatını tümüyle kuşattığı zaman düşünme fonksiyonlarını geriletecek, öğrencinin çabuk tüketmesini, hazırcılığını, kolaycılığını geliştirecek ve öğrencinin düşünme fonksiyonlarını zayıflatacak bir hale gelebilir. Yapay zeka ders anlatımlarımızı kolaylaştıracak, öğrencinin kendini denetlemesini kolaylaştıracak, aynı zamanda eksiğini gediğini görmesini sağlayacak. Ancak bunu insanın yerine koymak doğru değil' diye konuştu.

'MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELEBİLİR'

Taşel, son zamanlarda eğitim öğretimin itibarsızlaştırılmasına yönelik söylemlerin ülkenin geleceği açısından risk taşıdığını söyleyerek, ''Okusan ne olacak, okumasan ne olacak? Üniversiteye niye gideceksin ki? Zaten Türkiye'de bu kadar okul bitirmiş ve işsiz insan var' gibi sözlerle eğitim öğretimi itibarsızlaştıran, özellikle de yükseköğrenimi itibarsızlaştıran birtakım söylemler var. Bunlar bir ülke için belli bir dönem sonra milli güvenlik sorunu oluşturur' dedi.

Özel okul ücretlerine ilişkin kamuoyundaki tartışmalara da değinen Taşel, Türkiye'de yaklaşık 13 bin özel okul bulunduğunu belirterek, '70-80 okulun uyguladığı ücretlerle bütün sektörü mercek altına alan, sanki her okul çok yüksek ücretler uyguluyormuş gibi vurgulayan haberlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten bizim için üzücü bir durumdur. Bir okulun kalitesi, ücretiyle de asla ve asla ölçülmez' diye konuştu.

'KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLMELİ'

Özel okullarda yemek, servis ve diğer ücretlere ilişkin soruları yanıtlayan Taşel, TÖDER olarak velilerin erişebileceği makul ücretlerin uygulanması için çalıştıklarını söyledi. Taşel, servis ücretlerinin araçların yeni ve konforlu olması, hostes çalıştırılması, öğrencilerin evden alınıp eve bırakılması ve artan akaryakıt ile yedek parça maliyetleri gibi unsurlardan etkilendiğini belirtti. KDV konusunda da düzenleme yapılması gerektiğini belirten Taşel, 'Çocuğunu özel okula gönderen velilerin de desteklenmesi amacıyla KDV kaldırılmalıdır ya da yüzde 1 gibi sembolik bir rakama indirilmelidir. Bu özel okula verilen bir destek değil, veliye verilen bir destektir' dedi. (DHA)