ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Akın Gürlek, Eceabat ilçesini Çanakkale Adliyesi'nin yargı çevresinden çıkararak Gelibolu Adliyesi'nin yargı çevresine bağladıklarını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Eceabat ilçesini Çanakkale Adliyesi'nin yargı çevresinden çıkararak Gelibolu Adliyesi'nin yargı çevresine bağladık. Alınan bu kararın vatandaşlarımız ve yargı teşkilatımız için hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)