'38 FETÖ YAYINEVİNİN ELDE ETTİĞİ RANT, AYIRDIĞIMIZ PARANIN 2 KATINDAN FAZLAYDI'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldikten sonra AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Bakan Tekin, 'Biz bu ülkede anayasal anlamda vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiler arasında etnik, dini ya da benzeri hiçbir ayrım yapmadan herkesin eşit, özgür yaşadığı, herkesin temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alındığı bir Türkiye istiyoruz diyoruz. Peki biz bunu isterken bunu herkes istiyor muydu? Bu ortamdan, o bahsettiğim yapıdan çıkar elde edenler, ekonomik çıkar elde edenler, siyasi çıkarları olanlar, o çatışma ortamı sayesinde, o güvensizlik ortamı sayesinde rant elde edenler bu sorunların çözülmesini ister mi arkadaşlar? Bir tane örnek vereyim size, Milli Eğitim ile alakalı olsun. Bakın 2013 yılında ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda müsteşardım. 16 milyon öğrenciye bedava dağıttığımız ders kitaplarının kamuya maliyeti, yani devlet bütçesinden ayırdığımız paranın 2,5 katı kadar büyüklüğünde FETÖ'nün yayınevlerinin yardımcı kitap sektörü var. Yani 16 milyon öğrenciye 8'er, 10'ar tane kitabı, toplamda 160-170 milyon kitabı dağıtıyoruz. 400 milyon para harcıyoruz, o zamanın parası. Sadece 38 tane FETÖ yayınevinin süreçten elde ettiği rant, bizim ayırdığımız paranın 2 katından daha fazla. Peki hal böyle olursa bu rantı elde edenler ne isterler? Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları öğrenciler tarafından talep edilmesin. 'Milli Eğitim ders kitapları kötü, kapağı açılmasın' der. Niye? Çünkü öbür taraftan kendi insan kaynağı rantı, ekonomik rantı devam etsin diye. İşte eski Türkiye'de böyle rant çeteleri vardı. Siyasi rant, bürokratik rant, ekonomik rant elde eden insanlar vardı. Bu insanlar çözülen her problemde rantlarından bir dilim daha kaybediyor. İşte bu rantları gitmesin diye birçok problemi çözmek konusunda atılan adımları sabote ettiler' dedi.

'KÜRTÇE ŞARKI SÖYLEDİĞİ İÇİN LİNÇ EDİLEN SANATÇILAR VARDI'

Kürtçe konusunda yapılan düzenlemelere de değinen Bakan Tekin, 'AK Parti iktidara gelmeden önce Kürtçe şarkı söylediği için linç edilen Ahmet Kaya gibi ünlü şarkıcılar, ünlü sanatçılar varken, AK Parti iktidarı ile beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kürtçe yayınlar basmaya başladı. TRT'de Kürtçe kanal açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Kürtçe özel kurslar açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Kürtçe öğretmek üzere öğretmen atamaları yapıldı. Seçmeli Kürtçe dersleri konuldu. Önceki Türkiye ile sonraki Türkiye arasında ne kadar fark olduğunu görmek açısından bunu söylüyorum. Peki soruya dönersek, şimdi mi aklımıza geldi? Hayır, şimdi aklımıza gelmedi. 2002'den beri adım adım, ilmek ilmek bu sorunu çözmek için çaba sarf ettik. 2009'dan itibaren attığımız adımlar birilerini rahatsız etti. 'Çözüm Süreci' diye bildiğimiz süreç, ciddi şekilde bütün müesses nizamın, vesayetçi yapıların eleştirilerine rağmen AK Parti'nin başlattığı bir süreçti. Ben o sürecin içerisindeydim. O süreçte yapılan eleştirileri, hakaretleri, küfürleri bugün gibi hatırlıyorum. O gün illeri dolaşan akil insanlara söylenenleri bugün gibi hatırlıyorum. Ama bütün bunlara rağmen Recep Tayyip Erdoğan iradesi, 'Bu sorunu çözeceğiz' demişti o gün. Fakat ne oldu? Anlatmaya çalıştığım rant grupları, yani, 'Bu sorun çözülürse biz burası üzerinden ekmeğimizi yiyemiyoruz. Bu çatışma bize fayda sağlıyor' diyenler vardı. Buraya turist gelmiyor, buraya gelenler konaklamıyor vesaire, birilerinin işine geliyor. Daha öteye gidelim. Bu ülke milli birliğini, beraberliğini sağlarsa bölgede söz sahibi bir güç olur. 'O zaman engellemeliyiz. Bu milletin arasına serpiştirilmiş nifak tohumlarının ayıklanmasına müsaade etmemeliyiz' diyen uluslararası yapılar ve onların maşaları o sürece müdahale ettiler. Habur öyle bir sabotajdı' dedi.

'ÇOK KRİTİK BİR KIRILMANIN EŞİĞİNDEYİZ'

'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini ifade eden Bakan Tekin, sürecin yeniden sabote edilmesi halinde sorunun çözümünün daha da zorlaşabileceğini belirterek, 'Şimdi çok daha hassas bir sürece geldik. Çok kritik bir kırılmanın eşiğindeyiz. Size şu soruyu sorayım. Bu süreç, şu anda geldiğimiz nokta, bu rantiyeciler tarafından, bu art niyetli kişiler tarafından, milli birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamamızdan rahatsız olanlar tarafından bir kez daha sabote edilirse eğer bu sorunun çözümü için ben artık çok karamsar olurum. Bir daha bu sorunu çözecek bir irade göremeyebiliriz. O yüzden benim burada bulunma sebebim sizlerden bir istirhamda bulunmak. İçinizde, etrafınızda, yakınınızda, yörenizde attığınız her adıma dikkat edin. Dinlediğiniz her haberi dikkatle dinleyin. Sosyal medyada gördüğünüz her şeyi dikkatle analiz edin. Ve lütfen kimsenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının kardeşliğine, kardeşlik hukukuna engel olmasına müsaade etmeyiniz. Gelin hep beraber bu sürece sahip çıkın' diye konuştu.

Bakan Tekin, toplantının ardından beraberindekilerle esnaf ziyaretinde bulundu. (DHA)

Bayram AYHAN-Hüseyin İÇLİ/BATMAN, (DHA)