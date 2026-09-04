TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ: TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLACAK ÖNEMLİ BİR RAPOR OLACAĞINA İNANIYORUZ

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili duruşma devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara ile avukatlardan Zeki Arıtürk davayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Komisyon Sözcüsü İsa Mesih Şahin, komisyon adına davayı takip ettiklerini, 15 Nisan'da meydana gelen saldırının sadece Kahramanmaraş'a değil tüm Türkiye'ye travma yarattığını belirtti. O günden bugüne olayı TBMM'de yakından takip ettiklerini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

'Bu olaydan hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu araştırma komisyonunda hem Kahramanmaraş'taki hem Şanlıurfa'daki okul saldırılarının sebeplerinin araştırılması, benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirler ve dijital mecralarda yaşanan sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerle ilgili bir araştırma komisyonu idi bu. Araştırma komisyonumuzun çalışmalarının sonuna geldik, artık rapor yazım aşamasındayız. İnşallah Türkiye'de bu önemli soruna ilişkin tavsiye niteliğinde olacak önemli bir rapor olacağına inanıyoruz. Çok boyutlu bir mesele var önümüzde ve doğal olarak çözümü de paydaşları da çok boyutlu oluyor. Onun için biz raporumuzda çok boyutlu bir şekilde konuyu ele alıyoruz. İlk günden beri bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de takip ettik. Ancak burada da hukuki süreci de, yargı sürecini de yakından takip ediyoruz. Bugün ilk duruşmada ailelerimizin yanında olmak, onların acısına burada ortak onlarla birlikte duruşmayı takip etmek için geldik. Tabii burada önemli olan şudur: Mesele sadece burada verilecek bir ceza değil, mesele bir daha benzer olayların Türkiye'de yaşanmaması adına, bir daha benzer acıların yaşanmaması adına verilecek kararın emsal niteliğinde olması. Onun için biz buradaki kararı önemsiyoruz. Buradaki verilecek karar sadece ailelerimizin yüreğine su serpmeyecek, bütün Türkiye'nin yüreğine su serpecek. İnşallah dediğim gibi biz bu sürecin de takipçisi olacağız.'

'EMSAL BİR KARAR OLMAK ZORUNDA'

Avukat Zeki Arıtürk ise hem Türkiye Cumhuriyeti tarihi, hem de Türk İslam tarihinde örneği bulunmayan bir vahim olayla karşı karşıya olduklarını ifade ederek, 'Bir tarafta pazarcılık yaparak çocuğunun eğitimine katkı sağlamak isteyen müvekkilim Tuğba Sancak; öbür tarafta ise birinci sınıf emniyet müdürü baba ve edebiyat öğretmeni bir annenin canavarca hislerle büyüttüğü ve katil olan 9 tane çocuğumuzun ve 1 tane hocamızı şehit eden bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu olayda ne karar verirse verilsin emsal bir karar olmak zorunda. Çünkü bu karar sadece sıradan bir katil olayının olduğu bir olay olarak geçiştirilemez. Nihayetinde buradaki çocuğun yazışmalarında, dijital yazışmalarına baktığımızda, sosyal medyadaki yazışmalarına baktığımızda bu işin anbean hazırlandığı, bir anda oluşmadığı, bir süreç içerisinde ebeveynlerinin sorumsuz davranış neticesinde bu menfur olayın gerçekleştiğini gördük' dedi.

'OĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNARAK ÜZERİNE ATILI SUÇLARI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR'

Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara ise sanık Uğur Mersinli'nin suçtan kurtulmak için ölen oğlundan şikayetçi olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Saldırganın babası oğul hakkında suç duyurusunda bulunarak kendinin üzerine atılan suçları engellemeye çalıştığını düşünüyorum. Ve şu anda bu saate kadar yapılan savunmalarda gördüm ki; yani herkes biliyor sadece anne baba bilmiyor. Ama bir bakıyorsunuz ki anne eğitimci edebiyat öğretmeni, babası birinci sınıf emniyet müdürü insanın gözünden nasıl biri olduğunu anlayacak durumda. Şunu da söyleyeceğim; sırf okulda değil, Erasmus'a gidiyor orada sorun çıkıyor kimse bir şey yapamıyor. Mersin'de yazlıkta şikayet ediyorlar kimse bir şey yapamıyor. Okuldaki öğretmenler kaç defa şikayette bulunuyor arıyorlar. Katliam yapmaya giderken içeride 4-5 kişi var bu silahları hiçbiri görmüyor, hiçbiri bilmiyor ve giderken de gördüğü söylüyor annesi. Asansördeki bayan 'Çanta yamuk yumuktu' diyor, annesi nasıl bunu fark etmiyor. İçinde bir tane kitap olması gerekirken içinde 6-7 tane silah ve şarjörün olduğu bir şeyi nasıl fark etmiyor? Göz ardı mı ediyor, yoksa olaya çanak mı tutuyor bunların araştırılması konusunda taleplerimiz oldu. Bana göre bu olayda birinci derecede anne baba sorumlu bu kadar olaya göz yumuyorlar, kayıtsız kalıyorlar ve bu olayın gerçekleşmesine vesile oluyorlar. İkisinin de olası kastla yargılanması konusunda taleplerimiz oldu. İnşallah iyi bir şekilde araştırılır. Bir de şu var; annenin ve babanın oturduğu yerde alt ve üst komşuların dinlenmesini talep ettik. Çünkü orada bir sıkıntılar var, çekindikleri için de konuşmak istemiyorlar.'

'KANTİNCİ SALDIRI OLACAĞINI BİLİYORDU'

Ramazan Kara, okulda saldırı olacağını kantincinin bildiğini ve bu konuda okul müdürünün de uyarıldığını iddia ederek, 'O kantinci saldırı olacağını biliyor ve saldırıda akrabasını çağırıyor, 'Okulda bir saldırı olacak. Okuldan çocuğunuzu alın' diyor. Vicdan yapıyor, müdüre gidiyor söylüyor, müdür de 'Cürmü kadar yer yakar' diyor. Ben bunu söyledim. Yani belki sonradan da tekrardan bir hafta sonra eniştemin yanına geliyor, tekrar anlatıyor aynı şeyi. İfadelerinde yok böyle bir şey, 'İfade vermem, ekmeğimden olurum' diyor. Ben de dedim ki bu olayın ispatı açısından, o kamera kayıtları o anda kayıtta. Kayıtlara bakın, bu kantinci akrabasını almış mı? Müdürle görüşmüş mü? Görüştüyse demek ki bu olaylar gerçektir' diye konuştu.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)