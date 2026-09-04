Bağcılar'daki okul bahçeleri yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Esra GÜNTEPE - Uğur GÜLOY/İSTANBUL, (DHA) - YENİ eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Bağcılar'daki devlet okullarının bahçeleri, Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla hazırlandı. Okul bahçelerine 'yağ satarım bal satarım', 'mendil kapmaca', 'sek sek', 'yakan top' ve 'üç taş' gibi geleneksel oyunların yer aldığı alanlar çizildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

GELENEKSEL OYUNLAR BAHÇELERDE YERİNİ ALDI

Bağcılar Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların hazırlıklarının tamamlanması için çalışma başlattı. Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında okul bahçeleri yıkanarak temizlendi, okul duvarlarında boyama çalışmaları yapıldı. Okullarda bulunan konteynerler de yıkanıp dezenfekte edildi.

Öğrencilerin teneffüslerde daha eğlenceli ve sosyal vakit geçirmeleri amacıyla okul bahçelerine çeşitli oyun alanları çizildi. Aralarında 'yağ satarım bal satarım', 'sek sek', 'mendil kapmaca', 'yakan top' ve 'üç taş'ın da bulunduğu geleneksel oyunlar, renkli çizimlerle bahçelerde yerini aldı.

120 OKULDA ÇALIŞMA YAPILACAK

Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik Amiri Gökhan Yılmaz, ilçede yaklaşık 120 okul bulunduğunu belirterek, çalışmaların eğitim öğretim yılı boyunca da sürdürüleceğini söyledi. Yılmaz, şu ana kadar yaklaşık 45-50 okulda çalışmaların tamamlandığını, program dahilinde ilçedeki tüm okullarda çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Yılmaz, '2026-2027 öğretim yılında Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı bir yılı olmasını temenni ediyoruz. Zaten temizlik çalışmalarını sürekli biz yapıyoruz. Okuldaki bütün temizlik çalışmalarına, bahçesinde ve çevresinde, sokaklarındaki bütün çalışmalarını biz yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. İhtiyaç duyulması halinde okullarımızdan herhangi bir destek talebi geldiği halde bu destekleri müdürlüğümüz olarak sağlıyoruz' diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİN SOSYALLEŞMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise okul bahçelerini çizimlerle renkli alanlara dönüştürdüklerini belirterek, 'Öğrencilerin arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak sosyalleşmesi ve fiziksel aktiviteler ile sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için okul bahçelerinde oyun alanları oluşturuyoruz. Bu vesileyle de yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.