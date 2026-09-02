İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE İş Bankası ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceğin Önder Çiftçileri Programı'nın ilk dönemi, aileleriyle birlikte tarımsal üretimde yer alan, 14 şehirden 17 ziraat fakültesi öğrencisinin katılımıyla tamamlandı.

İş Bankası ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle, ailesi bitkisel üretim ve/veya hayvancılıkla uğraşan, ziraat fakültelerinde eğitim gören ve gelecekte de tarımsal üretime devam etmeyi hedefleyen gençlere yönelik olarak tasarlanan Geleceğin Önder Çiftçileri Programı'nın ilk dönemi sona erdi. Tarımda genç kuşakların güçlendirilmesini amaçlayan programda 14 farklı şehrinden aileleriyle birlikte buğday, çay ve fındık üretiminden meyvecilik ve seracılığa, büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa uzanan farklı üretim faaliyetlerinde aktif olarak rol alan 17 genç eğitim aldı.

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Sabancı Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen programda gençler; tarım ve gıda sistemlerindeki dönüşümden sürdürülebilirliğe, finansal okuryazarlık ve tarımsal finansmandan kooperatifçiliğe, katma değerli üretim ve markalaşmadan dijital uygulamalara, döngüsel ekonomiden iş modeli geliştirme, kriz ve tedarik zinciri yönetimine uzanan disiplinler arası içeriklerle buluştu. Akademisyenler, girişimciler ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelirken, mevcut üretim faaliyetlerine yönelik projeleri üzerinde de çalıştı.

'Programın son gününde ise öğrenciler Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü'nde ağırlandı ve program boyunca geliştirdikleri tarımsal üretime ilişkin projelerini sundu. Gençler, program boyunca uzmanlardan edindikleri bilgilerin yanı sıra birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden de faydalandı. Gençler arasında oluşan bu etkileşim ve paylaşım ağı Geleceğin Önder Çiftçileri Programı'nın eğitim sürecinin ötesine taşan önemli kazanımlarından biri oldu.'

'BUGÜNÜN ÜRETİMİNİ DESTEKLERKEN, YARININ ÜRETİCİSİNE DE YATIRIM YAPMAK'

İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, kapanış etkinliğinde yaptığı konuşmada programın çıkış noktasının ülkemiz ve tüm dünya için kritik öneme sahip tarım sektörünü geleceğe taşıyacak, yarınlarımızı aydınlatacak gençlerimizin tarımdaki rolünü güçlendirmek olduğunu söyledi. Tarımın gençler için geleceği olan, ekonomik değer yaratabilecekleri, teknolojiyle geliştirebilecekleri ve kendilerine güçlü bir yaşam kurabilecekleri bir alan olması gerektiğini vurgulayan Yiğit, 'Burada bulunan gençlerimizin çok önemli bir özelliği var. Bir taraftan ziraat alanında eğitim alıyor, bilimin ve güncel gelişmelerin sunduğu imkânlarla tanışıyorlar, diğer taraftan da aileleri aracılığıyla üretimin içerisinde oldukları için tüm süreçlere, tarımdaki zorluklara hakimler. Bu iki dünyanın bir araya gelmesini son derece değerli buluyoruz' dedi.

Yiğit, programın uzun vadeli yaklaşımına ilişkin ise şunları söyledi:

'Türkiye tarımının geleceğinde ihtiyaç duyduğumuz dönüşümün; akademik bilgiyi saha deneyimiyle, geleneksel üretim birikimini yeni teknolojilerle, bugünün ihtiyaçlarını ise uzun vadeli sürdürülebilirlik anlayışıyla buluşturabilen bir kuşak tarafından gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Geleceğin Önder Çiftçileri Programı bugünün üretimini desteklerken yarının üreticisine de yatırım yaparak bu yaklaşımın uzun vadeli boyutunu temsil ediyor.'

'TARIMIN GELECEĞİ DAHA AKILLI, DAHA DAYANIKLI VE DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM MODELLERİNDEN GEÇİYOR'

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Güneri ise programın disiplinler arası eğitim yaklaşımına ilişkin şunları söyledi:

'Tarımın geleceği, artık yalnızca daha fazla üretmekten değil; daha akıllı, daha dayanıklı, daha sürdürülebilir ve daha yüksek katma değer yaratan üretim modelleri geliştirmekten geçiyor. Geleceğin Önder Çiftçileri Programı boyunca öğrencilerimizin tarımı farklı disiplinlerin gözünden değerlendirmelerini özellikle önemsedik. Bugünün karmaşık sorunlarının tek bir uzmanlık alanının bilgisiyle çözülemeyeceğini, bilimsel ve teknolojik bilgi kadar ekonomik, toplumsal ve çevresel bakış açılarını da bir araya getirmemiz gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

Güneri, İş Bankası ile gerçekleştirilen iş birliği ile gençlerin yalnızca mesleki donanımlarını geliştirmesine değil, aynı zamanda kendilerini tarımın geleceğinde yenilik üreten, sorumluluk üstlenen ve değişime öncülük eden aktörler olarak konumlandırmasına da katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.