İSTANBUL, (DHA)-Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da bir derneğin iki ayrı şubesine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin motosikletle derneklerin sokağına girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde meydana gelen kurşunlama olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da bir derneğin iki ayrı şubesine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olaylarıyla ilgili inceleme yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda, 2 ayrı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler, 31 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN MOTOSİKLETLE DOLAŞTIKLARI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri değerlendirilen şüphelilerin motosikletle sokaklarda dolaştıkları anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, gece saatlerinde hareket halindeki motosikletle dernek şubelerinin bulunduğu sokağa giren 2 şüphelinin daha sonra bölgeden uzaklaştıkları görülüyor. Şüphelilerle ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi. (DHA)