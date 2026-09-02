İSTANBUL, (DHA)- BSH Türkiye tarafından hayata geçirilen 'Geleceğin Makine Doktorları' programının finali, Türkiye'nin farklı illerinden genç teknisyen adaylarını İstanbul'da bir araya getirdi. Öğrenciler, beyaz eşya teknolojileri alanındaki teorik bilgilerini ve uygulamalı becerilerini sergilerken, program kapsamında BSH Çerkezköy Üretim Fabrikası'nı ziyaret ederek üretim süreçlerini de yakından deneyimledi.

BSH Türkiye, gençlerin geleceğe hazırlanmasına ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine de katkı sağladığını bildirdi. Bu kapsamda Geleceğin Makine Doktorları, beyaz eşya alanında eğitim gören öğrencilerin teknik bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmelerini, teknisyenlik mesleğini yakından tanımalarını ve geleceğin servis profesyonelleri olarak yetişmelerini destekleyen bir eğitim ve yarışma programı olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da düzenlenen final organizasyonunda, Türkiye'nin farklı illerinden başarılı 8 teknisyen adayı bir araya geldi. Öğrenciler, cihazların çalışma prensipleri ve temel bileşenlerinden montaj, arıza tespiti ve onarım süreçlerine kadar uzanan alanlardaki bilgi ve becerilerini teorik ve uygulamalı etaplarda sergileyerek kıyasıya mücadele etti.

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ YAKINDAN İNCELEDİLER

Final programı öncesinde öğrenciler, BSH Çerkezköy Üretim Fabrikası'nı ziyaret ederek servis hizmeti verdikleri ürünlerin üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sayesinde öğrenciler, sahada edindikleri teknik bilgileri üretim teknolojileriyle ilişkilendirerek mesleki bakış açılarını geliştirdi. Yarışma sonunda Konya Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi birinci, Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Bursa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Gaziantep 19 Mayıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Final organizasyonu, dereceye giren öğrencilere madalya ve plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi. BSH Ev Aletleri Türkiye CEO'su Alper Şengül konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

'Geleceğin servis profesyonellerine destek olmak, sektörümüze yaptığımız en değerli katkılardan biri. Geleceğin Makine Doktorları ile mesleki eğitimi gerçek iş deneyimiyle buluşturarak gençlerin teknik yetkinliklerini geliştirmelerine, teknolojiyi sahada deneyimlemelerine katkı sağlıyoruz. Gençlerin teknik mesleklere olan ilgisini artırırken, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının yetişmesine de destek oluyoruz. Gençlerimize ve sektörümüze değer katacak çalışmaları önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceğiz.'