Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Olay, 75'inci Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 9'uncu Cadde'deki yapı malzemeleri imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Hikmet Sayan, fabrikanın çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 7,5 metre yükseklikten düştü. İş arkadaşlarının ihbarıyla fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Sayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sayan'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.