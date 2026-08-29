İSTANBUL, (DHA) -TERA, kayıtlı sermaye tavanını bin kat artırarak 40 milyar TL'ye çıkarmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu duyurdu. Şirket, ödenmiş sermayenin 4 milyar TL'ye yükseltildiğini de bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, bugün aldığı kararla mevcut 40 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar TL'ye çıkarmak üzere SPK'ya başvurma kararı aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'SPK'nın portföy yönetim şirketlerine yönelik sermaye kriterlerini yükselterek 500 milyon TL seviyesine kadar çıkan yeni sermaye yükümlülükleri getirdiği dönemde, Tera'nın çok daha büyük bir sermaye alanı yaratmayı tercih etmesi piyasaların dikkatini çekti. Tera, yalnızca yeni şartlara uyum sağlayacak ölçekte bir artış planlamadı. Şirket, gelecekte gerçekleştirilebilecek sermaye artırımlarının önünü açacak şekilde kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar TL'ye taşıma kararı aldı. Bu rakam, 500 milyon TL'nin 80 katına karşılık geliyor. Yönetim Kurulu aynı toplantıda ikinci bir kritik karar daha aldı. Şirket, halen 150 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 4 milyar TL'ye yükseltme kararı aldı. Böylece şirketin ödenmiş sermayesinde yaklaşık 26,7 katlık bir artış gündeme gelecek.'

Açıklamanın devamında 'Karar, teknik bir esas sözleşme değişikliğinin ötesinde, şirketin önümüzdeki dönem büyüklük hedefleri açısından da dikkat çekici bir sinyal olarak okunuyor. Üstelik ilk somut adım da belli: 150 milyon TL'den 4 milyar TL'ye. Sürecin ilk aşamasında Tera, 40 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı için SPK'dan uygun görüş isteyecek. Sermaye piyasalarında şirketlerin mali yapılarının güçlendirilmesinin tartışıldığı ve SPK'nın sermaye kriterlerini yukarı taşıdığı bir dönemde gelen Tera kararı, ölçeğiyle diğer şirketlerden ayrılıyor. SPK çıtayı yükseltti' denildi.