İSTANBUL, (DHA)- OYAK Çimento, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) imzacısı olduğunu duyurdu.

'Yeşil Yeni Altındır' mottosu doğrultusunda karbon nötr geleceğe yönelik yatırımlarına devam eden OYAK Çimento, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) katıldı. Şirket; sürdürülebilirliği yalnızca çevresel performans göstergeleriyle sınırlı bir süreç olarak değil, iş modelinin ve uzun vadeli büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak ele aldığını bildirdi. Uluslararası kabul görmüş prensiplerle sürdürülebilirlik stratejisini daha da güçlendirmeyi hedefleyen OYAK Çimento, sürdürülebilir kalkınmaya sunduğu katma değeri artırmayı amaçlıyor.

OYAK Çimento tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Sürdürülebilirlik odaklı büyümesini kararlılıkla sürdüren OYAK Çimento; Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2050 Net Sıfır hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ederken sürdürülebilirlik ve entegre raporlama uygulamalarını uluslararası kabul görmüş standart ve çerçeveler doğrultusunda yürütüyor. UN Global Compact'a katılımıyla birlikte şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımını küresel ölçekte kabul gören ilkeler doğrultusunda daha da güçlendirmeyi hedefliyor. 2025 yılında çevre ve düşük karbon odaklı projelere 3,49 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştiren ve bu yatırımların yüzde 85,6'sını yenilenebilir enerji projelerine ayıran şirket ayrıca, Türkiye'de bir sanayi üreticisi tarafından tek bir lokasyonda ve münhasıran öz tüketim amacıyla hayata geçirilen en büyük yenilenebilir enerji projelerinden biri olan Beypazarı GES'i Nisan 2026'da devreye aldı. Alternatif yakıt kullanımında da sektörde öncü konumda bulunan OYAK Çimento, çimento sektöründeki toplam alternatif yakıt kullanımının kütlece yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiriyor.'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela ise şunları söyledi:

'Sektörümüzdeki yeşil dönüşüme yön verme ve geleceğin üretim modelini şekillendirme vizyonumuz doğrultusunda uluslararası bir kilometre taşını daha geride bıraktık. UN Global Compact'a katılımımız, 2050 Net Sıfır hedefimiz ve sürdürülebilir kalkınmaya sunduğumuz katma değer konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın açık bir göstergesidir. Uluslararası kabul görmüş prensiplerle geleceğin sorumluluğunu üstlenmeye ve sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz. '