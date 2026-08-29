İSTANBUL, (DHA)- TERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonlarına ilişkin yayımladığı rehberi sermaye piyasaları açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Düzenlemenin orantılı ve risk bazlı bir mimari ortaya koyduğunu söyleyen Tezmen, sermaye yeterliliğinden fon sayısına ve yatırım sınırlarına kadar getirilen çerçevenin piyasa gerçeklerini gözeten dengeli bir yaklaşım sunduğunu belirtti.

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yatırım fonlarına ilişkin rehbere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Tezmen, söz konusu rehberin yalnızca yeni kurallar getiren bir düzenleme metni olarak değil, aynı zamanda regülasyon kalitesini ortaya koyan bir gösterge olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

'PİYASA YAPISINI GERÇEKTEN ANLAYAN BİR DÜZENLEYİCİ YAKLAŞIM'

Tezmen değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

'SPK'nın gece yayımladığı yatırım fonlarına ilişkin rehber sadece bir düzenleme metni değil, aynı zamanda regülasyon kalitesine dair bir gösterge niteliğinde. Dikkat çeken nokta, düzenlemenin tek tip bir yaklaşım yerine orantılı ve risk bazlı bir mimari kurması. Serbest fonların bir ihraççıya yatırım sınırının, o ihraççının fiili dolaşımdaki pay oranına göre kademeli olarak belirlenmesi, piyasa yapısını gerçekten anlayan bir düzenleyici yaklaşımının işareti.'

Tezmen, aynı yaklaşımın ihraç edilebilecek fon sayısının portföy yönetim şirketindeki portföy yöneticisi sayısıyla sınırlandırılmasında da görüldüğünü belirtti.

'MALİ DAYANIKLILIĞI ARTIRIRKEN KADEMELİ UYUM İMKANI SAĞLIYOR'

Sermaye yeterliliğine ilişkin yeni eşiklere de değinen Tezmen, geniş yetkili portföy yönetim şirketleri için sermaye yeterliliği sınırının 500 milyon TL'ye yükseltilmesinin sektörün mali dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Tezmen, mevcut oyunculara 2029 yılına kadar tanınan geçiş süresinin ise düzenlemenin piyasada ani bir etki yaratmadan, kademeli bir uyum süreci doğrultusunda tasarlandığını gösterdiğini belirtti.

Tezmen değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

'Kısacası bu, sadece 'sıkılaştıran' değil, riski doğru yerden ölçen bir düzenleme. SPK'nın bu teknik derinliği ve dengeyi bir arada kurabilmesini takdirle karşılıyor, tüm ekonomi yönetimine sermaye piyasalarımız adına teşekkür ediyoruz.'