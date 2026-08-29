İSTANBUL, (DHA)- MİGROS, 23 Eylül tarihine kadar 250'den fazla ürünü, bir kısmında geçen seneyle aynı, bir kısmında ise daha uygun fiyatlarla Migros mağazalarında ya da Migros uygulamasında müşterilere sunduğunu duyurdu. Migros, aynı zamanda 20 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında her bin TL ve üzeri kırtasiye alışverişinde, kırtasiye ürünlerinin satış gelirinin bir kısmını eğitimin geleceğini desteklemek amacıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlayacağını bildirdi.

Çanta çeşitlerinden defterlere, okul etiketlerinden boya çeşitlerine, kalemliklerden kırtasiye setlerine kadar 700'ü aşkın ürün çeşidini müşterilerle buluşturan Migros, 'Migros Kırtasiye Ürünleri Kalite Standartları' çerçevesinde 376 farklı kalite kontrol aşamasında denetleniyor. Uluslararası standartlar çerçevesinde PAH, fitalat, alerjen-kanserojen boyar maddeler, formaldehit, nikel, azo boyar maddeler ve ağır metaller açısından ilgili limitlere uygunluğunun doğrulanması için pek çok test aşamasından geçirilen ürünlerin etiketlerinin yasal gerekliliklere uygunluğu kontrol edilirken, tedarikçi firmalardan ürünlere ait analiz raporları alındığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Migros, 23 Eylül tarihine kadar 250'den fazla ürünü bir kısmında geçen seneyle aynı bir kısmında ise geçen seneden daha uygun fiyatlarla Migros mağazalarında ya da Migros uygulamasında müşterilere sunuyor. Migros'ta kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kalem çantası, 80 yapraklı defterin yer aldığı alışveriş sepeti 162 TL'den başlayan fiyatlara dolarken onlarca farklı renk ve model seçeneği bulunan sırt çantaları 399,95 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Desenleri ile çocukların hayran olacağı defterler ise 12,95 TL'den başlayan fiyatlarıyla raflarda yerini alıyor.

'Farklı renk seçenekleri ile Brick Bag Wood Sırt Çantası 99 TL, Brick Bag tek gözlü kalem çantası 79,95 TL, Pavv Lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399,95 TL, Kulinart A5 PP kapak 60 yaprak defter 14,95 TL, Kulinart PP kapak 25x35 cm 20 yaprak resim defteri 27,95 TL, Pritt fun colour stıck 4X10 G 119,95 TL, Faber Castell Party 4'lü kurşun kalem 69,95 TL, Kulinart Kırmızı Kalem 14,95 TL, Kulinart 12'li keçeli boya kalemi 79,95 TL, Kulinart 12'li Kuru Boya Kalemi 34,95 TL, Ark şeffaf renkli rulo kaplık 6,95 TL, ARK 4'lü silgi 9,95 TL, Fly Color 10'lu elişi kağıdı 12,50 TL, FLY çıtçıt dosya 9,50 TL fiyatlarıyla Migros'ta müşterilerle buluşuyor.

'Ayrıca 20 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Money ve Money Bonus ile yapılacak alışverişlerde çocukların okul eğitiminde destek amaçlı ihtiyaç duyduğu Samsung Galaxy Tab A11 4/64GB X130 tablet 5 bin 399,95 TL'den satışa sunulurken 150 Money kazandırıyor. Samsung Galaxy X230 TAB A11+ 8/256 GB tablet 10.599,95 TL'den satışa sunuluyor. Epson EcoTank L3250 Wi-Fi + Tarayıcı Renkli Çok Fonksiyonlu Tanklı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı 7.199,95 TL'den Migros raflarındaki yerini alırken 200 Money kazandırıyor. Migros, bu yıl da kırtasiye alışverişlerinin belirli bir oranını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlayarak çocukların eğitimlerine destek olmayı sürdürüyor. 20 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında her bin TL ve üzeri kırtasiye alışverişindeki kırtasiye ürünü satış gelirinin bir kısmı TEGV'e bağışlanıyor. Müşteriler detaylı bilgiye web adresi üzerinden güncel dijital Migros Migroskop kataloğundan erişebilir.

'Migros, Money ile okula dönüşte fırsatları müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Money'lilere, kırtasiye kategorisi Money kampanyası ile 20 Ağustos - 23 Eylül arasında kırtasiye ürünlerinde tek seferde yapılacak 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 150 Money hediye ediliyor. Ayrıca UniMoney üyeleri bu kampanyadan ek 50 Money, toplamda 200 Money kazanma fırsatını elde ediyor. Müşteriler kampanyadan en fazla 2 kez yararlanabilirken, detaylar ise Migros ve Money uygulamaları ile internet adresinde yer alıyor.'