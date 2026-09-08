MUĞLA, (DHA)- TERA Holding, Fethiye Anadolu Lisesi'nin yeniden inşa edilmesi için Muğla Valiliği ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladığını duyurdu. 20 derslikli olarak planlanan yeni okul, 'Sevim Tezmen Anadolu Lisesi' adını taşıyacak.

Tera Holding, eğitime yönelik yeni bir projeyi Fethiye'de hayata geçiriyor. Fethiye Anadolu Lisesi'nin yeniden inşa edilmesine ilişkin protokol, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen tarafından Muğla Valiliği'nde imzalandı. Proje kapsamında mevcut okul yapısının yerine, Milli Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun 20 derslikli yeni bir Anadolu Lisesi inşa edilecek. Çevre ve enerji dostu bir anlayışla tasarlanacak yeni okulun, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da bölge için örnek oluşturması hedefleniyor. Yeni okul, tamamlanmasının ardından 'Sevim Tezmen Anadolu Lisesi' adıyla öğrencilerine kapılarını açacak.

'BİR OKULUN GERÇEK DEĞERİ, YETİŞMESİNE KATKI SUNDUĞU NESİLLERLE ÖLÇÜLÜR'

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, protokol imza töreninde projeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

'Bir okul inşa ederken aslında yalnızca bir yapı ortaya koymuyorsunuz. O okulun kapısından yıllar boyunca geçecek gençlerin hayallerine, öğretmenlerin emeğine ve bir bölgenin geleceğine alan açıyorsunuz. Bizim için bu projenin en değerli tarafı da burada. Bugün attığımız imzanın karşılığını belki yıllar sonra, burada eğitim gören gençlerin kendi hayatlarında ve yaşadıkları topluma kattıkları değerlerde göreceğiz. Tera Holding olarak toplumsal sorumluluğu kısa vadeli bir destek alanı olarak değil, gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Eğitimin de kalıcı toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz.'

Tezmen, 'Sevim Tezmen Anadolu Lisesi'nin Fethiye'de gençlerin kendilerini geliştirebildikleri, hayallerini büyütebildikleri ve geleceğe güvenle hazırlanabildikleri bir eğitim yuvası olmasını diliyorum. Bu projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz Muğla Valiliğimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Protokol kapsamında mevcut yapıların yıkılması, gerekli proje ve hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni okulun inşasına geçilmesi planlanıyor. Okul binasının yanı sıra çevre düzenlemesi ve ilgili saha çalışmalarının da tamamlanmasıyla proje bütüncül bir eğitim alanı olarak hayata geçirilecek.