İRAN, (DHA) - İRAN Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 30 Ağustos ile 2 Eylül arasında ülkeye düzenlediği saldırılarda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 142 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, sanal medya hesabından ABD ordusunun 30 Ağustos ile 2 Eylül arasında İran'ın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Kirmanpur, ABD ordusunun söz konusu tarihlerde İran'a düzenlediği saldırılarda 2'si kadın 1'i çocuk olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 61'i kadın 142 kişinin ise yaralandığını belirtti.