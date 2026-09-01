İSTANBUL, (DHA)- CK Enerji, mobil uygulaması ve online işlem merkezini modern ara yüzü ve güçlü teknolojik altyapısıyla yenilediğini duyurdu. Güncellenen 'CK Enerji Mobil' uygulaması ve CK Enerji'nin perakende şirketlerinin internet sitelerinde yer alan 'Online İşlem Merkezi' ile abonelerin elektrikle ilgili pek çok işlemi hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebildiği aktarıldı.

CK Enerji, müşterilerine sunduğu dijital hizmetleri yeni nesil kullanıcı deneyimi anlayışıyla yenilediğini aktardı. Modern ara yüzü, kullanıcı dostu tasarımı ve güçlü teknolojik altyapısıyla yenilenen 'CK Enerji Mobil' uygulaması ile CK Enerji'nin perakende şirketlerinin internet siteleri üzerinden erişilebilen 'Online İşlem Merkezi' yeni ara yüzü ile hizmet vermeye başladı.

'BİLİNÇLİ TÜKETİME KATKI SAĞLAYACAK DENEYİMLER SUNUYORUZ'

'Dijital müşteri deneyiminde yalnızca işlemlerin dijital ortama taşınmasını değil, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu bilgiye ve hizmete en kolay şekilde ulaşabilmesini önceliklendiriyoruz' diyen CK Enerji Regülasyon Stratejileri ve Müşteri İletişimi Grup Direktörü Fidan Öztürk Kumbul, müşteri deneyiminde başlattıkları yeni dönem için şunları söyledi:

'Yenilediğimiz CK Enerji Mobil ve Online İşlem Merkezi ile müşterilerimizin günlük işlemlerini kolaylaştırırken, enerji tüketimlerini daha bilinçli yönetmelerine katkı sağlayacak yeni deneyimler de sunuyoruz. Tüketim Oyunu ve bilgilendirici blog alanı gibi yeni özelliklerle dijital kanallarımızı yalnızca işlem yapılan platformlar olmanın ötesine taşıyarak, müşterilerimizle sürekli etkileşim kurduğumuz bir deneyim alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz.'

ZAMANDAN VE MEKANDAN BAĞIMSIZ DİJİTAL HİZMET

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik şirketleri aracılığıyla 3 bölgede 7 ilde 7,6 milyon aboneye perakende elektrik satışı hizmeti sunan CK Enerji, dijital kanallarını sürekli geliştirerek müşterilerinin ihtiyaç duydukları hizmetlere hızlı, güvenli ve kolay şekilde ulaşmalarını hedefliyor.

Yenilenen CK Enerji Mobil uygulaması ve Online İşlem Merkezi üzerinden kullanıcılar; online fatura ödeme, yeni abonelik başvurusu, dönemsel tüketim karşılaştırmaları yapma, farklı hesaplara ait faturaları ödeme, talep ve şikâyetlerini dijital ortamdan iletme, güvence bedeli sorgulama ve en yakın hizmet noktasına ulaşma gibi birçok işlemi tek platform deneyimiyle gerçekleştirebiliyor.

TÜKETİM OYUNU İLE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ANALİZ EDİLEBİLİYOR

Hem CK Enerji Mobil uygulamasına hem de Online İşlem Merkezi'ne eklenen 'Tüketim Oyunu' özelliği ise kullanıcıların elektrik tüketim alışkanlıklarını daha yakından analiz etmelerine imkân tanıyor. Ortalama aylık elektrik tüketimini hesaplayan uygulama, tüketim verilerini değerlendirerek enerji kullanımına ilişkin farkındalığı artırıyor, kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını analiz etmelerine, enerji kullanımlarını daha bilinçli yönetmelerine ve tasarruf odaklı kararlar almalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

ENERJİYE DAİR GÜNCEL VE FAYDALI İÇERİKLER TEK PLATFORMDA

CK Enerji, yenilenen dijital kanallarında müşterilerin enerjiye ilişkin bilgi ve önerilere kolayca ulaşabilecekleri yeni bir içerik alanını da hayata geçiriyor. CK Enerji Mobil ve Online İşlem Merkezi'nde yer alan 'blog' bölümünde, enerji tasarrufu ve verimli enerji kullanımı konusunda pratik önerilerin yanı sıra tüketicilerin günlük yaşamını ilgilendiren güncel ve faydalı içerikler yer alıyor. Kullanıcıların enerji tüketimlerini daha bilinçli yönetmelerine destek olmayı amaçlayan bu alanla, dijital kanallar üzerinden müşterilerle kurulan etkileşimin de güçlendirilmesi hedefleniyor.