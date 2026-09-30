Esra GÜNTEPE - Harun ŞAHBAZOĞLU/ ŞANLIURFA, (DHA)- DEMİRÖREN Medya, bu yıl Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da 250 metrekarelik standıyla yerini aldı. Festivalin ilk gününde yoğun ilgi gören stantta, medya ve teknoloji alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluştu.

Demirören Medya Teknoloji birimi tarafından geliştirilen yerli yapay zeka asistanı 'Dimi' de ilk kez TEKNOFEST'te tanıtıldı. 'Vaktin yok, di mi? Ben hallederim' sloganıyla ziyaretçilere sunulan Dimi'nin, kullanıcıların çalışma biçimini ve tercihlerini anlayarak onlar adına fikir geliştirmesi, görev üstlenmesi ve aksiyon alması hedefleniyor.

'İLK DEFA TEKNOFEST'TE GÖSTERİYORUZ'

Demirören Medya Platform Geliştirme ve Medya Teknolojileri Grup Direktörü Ahmet Temur, Dimi'nin Demirören Medya ekosistemi için geliştirildiğini belirterek, 'Sizin yerinize, sizin gibi, sizin düşünce şeklinize göre, sizin tavrınıza göre, sizin deneyimlerinize göre sizi taklit eden ama sizin sözünüzden çıkmayan, tamamıyla güvenli ve güvenilir bir teknoloji altyapısıyla bir AI asistanla beraberiz' dedi. Dimi'nin kullanıcıların rutin iş yükünü azaltmayı amaçladığını belirten Temur, 'Bu AI asistan sizin yerinize işlerinizi görürken hem güvenliği elden bırakmıyor hem de rutin işlerinizle vakit harcamanıza engel olup daha katma değerli işlere yönelmeniz noktasında bir motivasyon ve katma değeri var' diye konuştu.

Dimi'nin ilk kez TEKNOFEST'te ziyaretçilere tanıtıldığını ifade eden Temur, 'Asistanımızın adı Dimi, sizin yerinize fikir geliştirip proaktif olarak görev üstlenen, sizin yerinize düşünen, sizin yerinize aksiyona geçen bir asistan. İlk defa TEKNOFEST'te gösteriyoruz. Umarım bunu uluslararası fuarlarda, uluslararası etkinliklerde de bundan sonraki süreçte gösteriyor olacağız' ifadelerini kullandı.

'DİL BARİYERİNİ KIRIYORUZ'

Demirören Medya Dijital Ürün Yönetimi ve İş Zekası Grup Direktörü Ayşegül Dönmez ise standın ilk saatlerden itibaren yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Dönmez, 'Bugün Dimi AI'ya ilgi oldukça yoğundu. Tüm katılımcılarımız daha ilk saatleri olmasına rağmen ciddi bir ilgi gösterdiler. Bununla beraber bir Translate ekranımız var. 'Her dilden TEKNOFEST' sloganıyla bu yıl da TEKNOFEST'te yer alıyoruz. Kullanıcılarımız istedikleri mesajı istedikleri dile çevirip videolarını görüntüleyebiliyorlar. Böylelikle AI'ı da kullanarak dil bariyerini de kırmış oluyoruz' dedi.

'KENDİNİ GELİŞTİREN BİR UYGULAMA'

Demirören Medya Yapay Zeka Yazılım Geliştirme Direktörü Orkan Arıkan da Dimi'nin teknik özelliklerini anlattı. Arıkan, 'Teknik tarafında AI orchestration ve AI governance gibi konulara eğildik. Bu yapay zeka uygulaması, yapay zeka asistanlarını 7 gün 24 saat aktive edebileceğiniz, onları yönetebileceğiniz ve arka tarafta büyük bir orkestrasyonu yönettiğimiz bir platform. Bu uygulama self-improvement'a sahip, yani geliştirilebilen bir uygulama. Bu asistanla çalıştıkça sizin iş yapınızı ve onunla nasıl konuştuğunuzu anlayarak kendini geliştiriyor. Geliştirdikten sonra da bu doğrultuda alınması gereken bütün aksiyonları kendisi almakta' diye konuştu.

RADYO D'DEN CANLI YAYIN, VR VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ SPİKERLİK

Demirören Medya standında Radyo D, TEKNOFEST boyunca canlı yayınlar gerçekleştirerek konukları ağırlıyor. Katılımcılara radyocu olma deneyimi sunulurken özel ödüllü yarışmalar da düzenleniyor.

D-Tech Cloud & D-Smart alanında yapay zeka deneyimleri ziyaretçilerle buluşturulurken, farklı diller arasında eş zamanlı çeviri imkanı sağlayan video deneyim alanı da katılımcıların ilgisine sunuluyor.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan projeler de standta sergileniyor. VR gözlüklerle oluşturulan sanal stüdyoda ziyaretçilere sağlık, tarih ve teknoloji alanlarında farklı deneyimler yaşatılırken, katılımcılara yapay zeka destekli spiker olma imkanı da sunuluyor.

27 KOLEKSİYON ESERİ SERGİLENİYOR

Demirören Yayınları da 'Kültürel Mirasın İzinde' ilkesiyle hazırlanan özel seri koleksiyon kitaplarından 27 eseri TEKNOFEST ziyaretçileriyle buluşturuyor. Tarih, sanat, mimarlık, edebiyat ve coğrafya alanlarındaki eserlerin yer aldığı seçkide İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasından Osmanlı coğrafyasına, hat sanatından denizcilik tarihine uzanan eserler bulunuyor.

Standa gelen ziyaretçilere ayrıca Milliyet, Hürriyet, Posta ve Fanatik gazetelerinin yer aldığı özel çantalar hediye ediliyor. Demirören Medya standı, 4 Ekim'e kadar TEKNOFEST ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.