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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polisler çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri U.Y.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan U.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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